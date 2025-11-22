Vẹn nguyên phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Cựu chiến binh Lê Văn Tảo chăm sóc vườn bưởi da xanh - mô hình kinh tế hiệu quả trên vùng gò đồi

Ít ai biết, đằng sau dáng vẻ hiền hậu của ông Lê Văn Tảo là câu chuyện của một người lính từng trải qua những năm tháng ác liệt tại chiến trường K cùng tỷ lệ thương tật 41%. Trở về địa phương, dù sức khỏe hạn chế nhưng ông vẫn tiếp tục gắn bó với công việc tại xã Dương Hòa trước đây, từ vị trí công an viên cho đến chức vụ Chủ tịch UBND xã, Bí thư Đảng ủy xã.

Năm 2010, sau khi nghỉ hưu, nhìn thấy lợi thế của vùng đất gò đồi, ông Tảo mạnh dạn thuê đất trồng keo tràm, kết hợp mua bán rừng trồng và vận chuyển hàng hóa. Con đường làm kinh tế không hề dễ dàng. Thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, cộng thêm sức khỏe không ổn định, nhiều lần tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng bản lĩnh của người lính từng đi qua chiến tranh đã giúp ông đứng dậy mạnh mẽ. Ông kiên trì học hỏi, mở rộng mối quan hệ, nắm bắt thị trường và dám đầu tư khi có thời cơ. Nhờ đó, mô hình kinh tế tổng hợp của ông bắt đầu phát huy hiệu quả, với thu nhập bình quân hàng năm đạt khoảng 2 tỷ đồng.

Ngoài rừng, ông Tảo còn phát triển 1.000 cây bưởi da xanh trên diện tích gò đồi, trong đó hơn 300 cây đã cho quả. Đây được xem là hướng phát triển bền vững.

Khi điều kiện kinh tế gia đình đã vững, ông Tảo nghĩ nhiều hơn đến trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi năm, mô hình của ông tạo việc làm ổn định cho hơn 30 lao động địa phương với thu nhập trung bình 6,5 triệu đồng/tháng; đồng thời sử dụng gần 30 lao động thời vụ. Không ít gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã có sinh kế ổn định nhờ được ông tạo công ăn việc làm.

Ông Tảo còn thường xuyên hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách, chung tay xây dựng nhà tình nghĩa, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. “Làm kinh tế không phải để gia đình mình khá lên mà càng có điều kiện thì càng phải nghĩ đến bà con. Khi địa phương cần, tôi luôn sẵn sàng đóng góp trong khả năng của mình”, ông Tảo tâm sự.

Là hội viên tiêu biểu của Hội CCB phường Phú Bài, dù bận rộn với công việc sản xuất - kinh doanh, nhưng ông Tảo vẫn luôn tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt hội, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, vận động gia đình và bà con trong tổ dân phố chấp hành tốt quy định của địa phương.

Trong phong trào thi đua “CCB sản xuất - kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, ông Tảo vừa là người tiên phong vừa là người truyền cảm hứng cho nhiều hội viên khác. “Ông Lê Văn Tảo là một trong những hội viên tiêu biểu, có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong các phong trào của hội. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Tảo còn hết sức gương mẫu, trách nhiệm trong mọi hoạt động, luôn sẵn sàng hỗ trợ hội viên khó khăn và đóng góp cho công tác hội”, Chủ tịch Hội CCB phường Phú Bài Lê Hữu Trí chia sẻ.

Nhận xét trên đã phần nào khẳng định giá trị của những đóng góp của CCB Lê Văn Tảo. Minh chứng là từ năm 1995 đến nay, ông Tảo đã được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý, như: Huân chương của Chủ tịch nước (1995); bằng khen của UBND tỉnh (nay là thành phố Huế) năm 2024; bằng khen, giấy khen của Công an tỉnh (nay là thành phố), Hội CCB tỉnh và Trung ương Hội CCB Việt Nam; nhiều năm liền đạt danh hiệu “CCB sản xuất - kinh doanh giỏi”…

Chính cuộc đời của ông Tảo đã minh chứng rằng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” không chỉ tỏa sáng trong chiến tranh mà còn được hun đúc, gìn giữ và phát huy trong thời bình. Từ một người lính trở về quê hương với những vết thương chiến tranh, ông đã trở thành tấm gương của ý chí vượt khó, là minh chứng sống động cho bản lĩnh và nhân cách của người lính Cụ Hồ trong giai đoạn mới.