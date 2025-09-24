  • Huế ngày nay Online
Một thanh niên mất tích khi câu cá tại hồ nước

HNN.VN - Sáng 29/9, đại diện lãnh đạo phường Phong Thái thông tin, vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại TDP Sơn Quả, phường Phong Thái, khi một nam thanh niên được xác định là anh Trương Văn D., 30 tuổi đã mất tích trong lúc đi câu cá tại một hồ nước trên địa bàn.

Lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân

Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ, ngày 28/9 khi anh D. một mình ra khu vực hồ nước gần nhà để câu cá. Tuy nhiên theo người dân sống gần khu vực này, nước hồ đang dâng cao do mưa lớn kéo dài, khiến việc di chuyển ở khu vực quanh hồ trở nên nguy hiểm.

Đến tối cùng ngày, không thấy anh D. trở về, gia đình đã đi tìm kiếm nhưng không có kết quả. Sáng sớm nay (29/9), người thân đã trình báo vụ việc lên chính quyền địa phương. Ngay khi tiếp nhận thông tin, chính quyền phường Phong Thái đã huy động các lực lượng chức năng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm nhưng chỉ phát hiện đôi dép anh D. tại thùng rác gần khu vực hồ nước. Đến 10 giờ sáng nay (29/9), công tác tìm kiếm vẫn được tiến hành khẩn trương, tuy nhiên vẫn chưa phát hiện vết tích gì từ anh D.

Hiện, chính quyền địa phương đang tiếp tục triển khai thêm nhân lực, phương tiện; đồng thời kêu gọi người dân nếu có thông tin liên quan đến vụ việc, báo ngay cho chính quyền hoặc lực lượng chức năng gần nhất.

Minh Song
