Hoàn thành dứt điểm "Chiến dịch Quang Trung", ổn định đời sống người dân vùng mưa lũ

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" tại địa bàn xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: VGP/Gia Huy

Chiều 12/1, tiếp tục chương trình công tác, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ vừa qua và công tác khắc phục hậu quả thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đoàn công tác có sự tham gia của Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Trần Thanh Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 5; đại diện Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ…

Về phía tỉnh Đắk Lắk có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An; lãnh đạo các sở, ngành…

Trước khi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" tại địa bàn xã Hòa Thịnh. Đây là xã có tổn thất nặng nề về người và tài sản của người dân,nhiều căn nhà bị sập hoàn toàn bởi mưa lũ.

Đắk Lắk cam kết hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" vào ngày 15/01

Tại UBND tỉnh Đắk Lắk, về kết quả thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", ông Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch HĐND cho biết: "Qua hơn một tháng triển khai thực hiện, người dân rất vui mừng, phấn khởi và rất biết ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ; có người dân chia sẻ cảm nhận lần đầu tiên trong đời có được một ngôi nhà kiên cố và khang trang đảm bảo cuộc sống".

Tại địa bàn Đắk Lắk, số nhà hư hỏng nặng cần sửa chữa đã hoàn thành là 892 nhà trước ngày 31/12/2025.

Trong đó, số nhà ở bị sập, đổ, lũ cuốn trôi phải xây dựng lại là 606 nhà, tiến độ đến nay đã hoàn thành là: 529 nhà/606 nhà, đạt tỷ lệ 87,3%. UBND tỉnh đã phối hợp với Quân khu 5, các lực lượng quân đội và Công an tỉnh thực hiện bàn giao nhà tại một số địa phương, như: Xuân Lãnh, Hòa Xuân, Tuy An Đông, Phú Hòa 1, Tây Hòa, Sơn Hòa, Hòa Thịnh,...

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà động viên người dân xã Hòa Thịnh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ - Ảnh: VGP/Gia Huy

Số nhà đang thi công chưa hoàn thành, cần tiếp tục tập trung triển khai 77 nhà/606 nhà (chiếm tỷ lệ 12,7%). Tỉnh sẽ hoàn thành vào ngày 15/01/2026 (trong đó 16 nhà xây dựng trong Khu tái định cư cơ bản hoàn thành, dự kiến bàn giao vào ngày 19/01/2026).

Nguyên nhân là do 16 căn nhà này triển khai xây dựng trong khu tái định cư mới, có mặt bằng không thuận lợi (vừa thực hiện san lấp mặt bằng, xây dựng đường tạm phục vụ thi công và cần có thời gian để kết cấu bê tông đảm bảo cường độ). Đồng thời, hiện nay thời tiết không thuận lợi (mưa nhiều vào thời điểm cuối năm) nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Theo Phó Chủ tịch Đỗ Thái Phong, trên địa bàn tỉnh đã có sự vào cuộc kịp thời của các lực lượng công an, quân đội, thanh niên, dân quân tự vệ... với tinh thần "ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có gì giúp nấy, tiện ở đâu giúp ở đó".

Lực lượng Quân đội tham gia hỗ trợ 311 nhà xây dựng mới/29 đầu mối đơn vị và hỗ trợ sửa chữa 110 nhà/16 đầu mối đơn vị, với hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ và các phương tiện khác để phục vụ công tác sửa chữa, xây dựng nhà ở.

Lực lượng Công an tỉnh đã huy động 530 cán bộ chiến sĩ tham gia và gần 9.648 lượt nhân công hỗ trợ thi công, đảm nhận xây dựng mới 176 nhà và hỗ trợ 800 triệu đồng.

Tỉnh Đắk Lắk cam kết hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" vào ngày 15/01/2026 (đối với 16 căn nhà xây dựng trong Khu tái định cư cơ bản hoàn thành, dự kiến bàn giao vào ngày 19/01/2026).

Đối với công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, ngay sau khi nước lũ rút, tỉnh đã khẩn trương huy động tối đa mọi nguồn lực tại chỗ, đồng thời nhận được sự hỗ trợ đặc biệt quan trọng của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu V và Công an các tỉnh, thành bạn cùng đông đảo tình nguyện viên đã khẩn trương triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần sớm ổn định đời sống Nhân dân và khôi phục sản xuất.

Đến nay các cơ sở giáo dục, y tế bị ảnh hưởng của bão và mưa lũ đã hoàn thành công tác khắc phục ban đầu, sửa chữa trang thiết bị để phục vụ khám, chữa bệnh và công tác dạy, học của giáo viên và học sinh.

Các tuyến Quốc lộ và Tỉnh lộ hiện đã cơ bản thông suốt. Công tác sửa chữa triệt để mặt đường nhựa hiện đạt 52%, quyết tâm hoàn thành trước ngày 20 tháng Chạp (07/02/2026) để phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán an toàn.

Về thực hiện bố trí tái định cư khẩn cấp, tỉnh đang triển khai xây dựng 2 khu tái định cư tại xã Ô Loan và Tuy An Tây với kinh phí 90 tỷ đồng cho 104 hộ dân vùng sạt lở. Tổng cộng kinh phí hỗ trợ cho tỉnh khắc phục mưa lũ từ nguồn Trung ương và các địa phương hỗ trợ là 1.419 tỷ đồng.

Chiến dịch đặc biệt của tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình

Kết luận tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, qua báo cáo của tỉnh Gia Lai sáng nay và báo cáo của tỉnh Đắk Lắk – hai địa phương chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi mưa lũ thời gian qua, cho thấy tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm của các địa phương trong việc triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực rất lớn của tỉnh trong thời gian ngắn, với khối lượng công việc lớn, điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng đã đạt được kết quả rõ nét, thực chất.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Đắk Lắk đã cam kết bàn giao 77 căn nhà trước ngày 15/1; như vậy, về cơ bản đến ngày 15/1, Chiến dịch Quang Trung trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành". Đây là cam kết thể hiện rõ trách nhiệm của địa phương đối với Nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Phó Thủ tướng đặc biệt ghi nhận tinh thần vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, không quản ngày đêm của các lực lượng tham gia Chiến dịch. Hơn một tháng qua, các lực lượng Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và cả hệ thống chính trị của tỉnh Đắk Lắk đã làm việc liên tục, tổ chức thi công theo 3 ca, 4 kíp, vượt qua nhiều khó khăn về thời tiết, địa hình và điều kiện sinh hoạt để sớm hoàn thành từng căn nhà cho người dân.

Phó Thủ tướng khẳng định: "Thay mặt Chính phủ, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lực lượng Quân đội, Công an và cả hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm rất cao, làm ngày làm đêm trong hơn một tháng qua".

Để tiếp tục ổn định đời sống Nhân dân và hoàn thiện công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt hoàn thành dứt điểm 77 căn nhà còn lại theo đúng cam kết, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn, không để phát sinh khó khăn mới cho người dân.

Hai là, đối với các căn nhà xây dựng trong khu tái định cư, cần đẩy nhanh hoàn thiện các hạng mục còn lại, đồng thời quan tâm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và điều kiện sinh hoạt thiết yếu để người dân sớm ổn định cuộc sống lâu dài.

Ba là, tiếp tục rà soát, khắc phục triệt để các công trình hạ tầng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, nhất là giao thông, giáo dục, y tế; quyết tâm hoàn thành các tuyến đường còn hư hỏng trước Tết Nguyên đán để phục vụ Nhân dân đi lại an toàn.

Bốn là, chủ động tổng hợp đầy đủ kết quả, số liệu, kinh nghiệm từ "Chiến dịch Quang Trung" để phục vụ công tác tổng kết, báo cáo Trung ương, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành trong các tình huống thiên tai tương tự.

Năm là, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, chăm lo đời sống Nhân dân vùng bị ảnh hưởng, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định sản xuất và phát triển kinh tế – xã hội bền vững.