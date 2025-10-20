  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 20/10/2025 15:35

285 thanh niên phường Phong Phú tham gia khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

HNN.VN - Từ ngày 20-21/10, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Phong Phú tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2026 cho 285 thanh niên trên địa bàn.

Thăm, tặng quà cho hai Mẹ Việt Nam Anh hùngNâng cao kỹ năng nuôi tôm bằng công nghệ số cho người dânTriển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch cơ sở dữ liệu về đất đai

Kiểm tra sức khỏe thanh niên trong độ tuổi

Để công tác sơ tuyển đạt hiệu quả, thời gian qua, Hội đồng NVQS phường đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường triển khai nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của cấp trên; đồng thời huy động sự vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tham gia đầy đủ, đúng quy định.

Trong thời gian khám sơ tuyển, các thanh niên được kiểm tra tổng thể về sức khỏe gồm đo thể lực, chiều cao, cân nặng, thị lực, huyết áp… Công tác khám được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, khách quan và công bằng.

Chủ tịch UBND phường, ông Nguyễn Văn Dũng cho biết, Hội đồng NVQS phường sẽ tổ chức khám tuyển chặt chẽ, đúng quy định, nhằm tuyển chọn những thanh niên đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, phẩm chất chính trị, đạo đức, đáp ứng yêu cầu phục vụ trong Quân đội và Công an nhân dân.

Theo kế hoạch, năm 2026, phường Phong Phú được giao chỉ tiêu tuyển 25 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 9 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Song Minh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Chiều 20/10, Hội Nữ trí thức thành phố Huế phối hợp với Hội Doanh nhân nữ thành phố Huế long trọng tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2025).

Gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 10
Thuận Hóa quyết tâm xây dựng phường “không ma túy”

Xác định ma túy là hiểm họa gây ra nhiều hệ lụy xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự (ANTT) và đời sống người dân, phường Thuận Hóa (TP. Huế) đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng địa bàn “không ma túy”, phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn 100% tổ dân phố (TDP) không có tệ nạn ma túy.

Thuận Hóa quyết tâm xây dựng phường “không ma túy”
Tặng 800 suất quà cho người dân vùng biên giới

Ngày 20/10, Đồn Biên phòng của khẩu A Đớt phối hợp với chính quyền địa phương xã A Lưới 4 và tập thể mạnh thường quân phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trao tặng 800 suất quà cho học sinh và người dân khó khăn trên địa bàn.

Tặng 800 suất quà cho người dân vùng biên giới

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top