285 thanh niên phường Phong Phú tham gia khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Kiểm tra sức khỏe thanh niên trong độ tuổi

Để công tác sơ tuyển đạt hiệu quả, thời gian qua, Hội đồng NVQS phường đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường triển khai nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của cấp trên; đồng thời huy động sự vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tham gia đầy đủ, đúng quy định.

Trong thời gian khám sơ tuyển, các thanh niên được kiểm tra tổng thể về sức khỏe gồm đo thể lực, chiều cao, cân nặng, thị lực, huyết áp… Công tác khám được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, khách quan và công bằng.

Chủ tịch UBND phường, ông Nguyễn Văn Dũng cho biết, Hội đồng NVQS phường sẽ tổ chức khám tuyển chặt chẽ, đúng quy định, nhằm tuyển chọn những thanh niên đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, phẩm chất chính trị, đạo đức, đáp ứng yêu cầu phục vụ trong Quân đội và Công an nhân dân.

Theo kế hoạch, năm 2026, phường Phong Phú được giao chỉ tiêu tuyển 25 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 9 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.