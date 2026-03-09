  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 11/03/2026 08:36

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ sáng và đêm trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Dự báo ngày 11/3, Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa vài nơi. Sáng và đêm trời rét.

Dự báo khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. (Ảnh minh họa: Đ.T). 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực phía nam Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trên biển, phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 2-4m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 2-4m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 11/3 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-26 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, vùng núi 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía bắc sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; Phía nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 25-28 độ, phía nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C.

https://nhandan.vn/thoi-tiet-ngay-113-bac-bo-sang-va-dem-troi-ret-nam-bo-ngay-nang-post947606.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Thời tiếtBắc Bộsángđêmtrời rét
