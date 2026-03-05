Ứng phó khẩn cấp, bảo đảm an toàn cho du khách Việt Nam tại Trung Đông

Toàn bộ du khách Việt Nam của Vietravel từ Trung Đông đã an toàn về sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) chiều 4/3.

Ngay sau khi xảy ra chiến sự ở Trung Đông, trong ngày 2/3, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ban hành Công văn số 400/CDLQGVN-LH yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cần chủ động, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến ở những nơi diễn ra xung đột; đồng thời dừng, không tổ chức các chương trình du lịch đến những vùng chiến sự nguy hiểm theo khuyến cáo của Bộ Ngoại giao.

Cục cũng lưu ý, với trường hợp có đoàn khách đang còn lại ở các khu vực có ảnh hưởng, các hãng lữ hành cần giữ liên hệ thường xuyên với đối tác và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước sở tại để bảo đảm an toàn cho khách du lịch, thực hiện biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Ngày 3/3, Sở Du lịch Hà Nội có công văn yêu cầu các công ty lữ hành quốc tế trên địa bàn thành phố rà soát toàn bộ các chương trình du lịch đã ký, mở bán hoặc dự kiến khởi hành liên quan các nước trong vùng chiến sự và các chương trình đã bán cho khách du lịch quốc tế từ Trung Đông đến Việt Nam du lịch sắp tới (nếu có), để có những trao đổi, đàm phán hoãn, hủy, thay đổi lịch trình, thời gian phù hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của khách du lịch theo hợp đồng và quy định pháp luật.

Đây được xem là những động thái kịp thời và cần thiết của cơ quan quản lý trong chủ động hạn chế rủi ro cũng như củng cố niềm tin của du khách và các đối tác của du lịch Việt Nam trong bối cảnh nhiều biến động.

Những năm gần đây, Trung Đông là thị trường outbound đang thu hút sự quan tâm của nhiều du khách Việt Nam bởi sở hữu hạ tầng hiện đại, trải nghiệm văn hóa khác biệt và có khả năng kết nối thuận lợi đến châu Âu, châu Phi và Nam Á. Tuy nhiên, do căng thẳng quân sự leo thang tại khu vực này thời gian qua, nhiều đơn vị du lịch nước ta đã buộc phải hoãn, hủy tour, đồng thời áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt để xử lý những sự cố phát sinh.

Theo thông tin từ đại diện Vietravel, do ảnh hưởng từ việc điều chỉnh khai thác và hạn chế không phận, ba đoàn khách tại Dubai (UAE) gồm 51 người và một đoàn khách tại Ai Cập gồm 24 người do hãng lữ hành này phục vụ đã không thể bay về Việt Nam như dự kiến.

Vietravel đã chủ động bố trí khách sạn tiêu chuẩn, sắp xếp phương án lưu trú an toàn, cung cấp đầy đủ bữa ăn và các nhu cầu thiết yếu, đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên giữa hướng dẫn viên, bộ phận điều hành và khách hàng để cập nhật thông tin liên tục, minh bạch và kịp thời.

Vietravel cũng lập tức phối hợp các hãng hàng không, đối tác quốc tế để điều chỉnh phương án di chuyển. Và đến 13 giờ 15 phút chiều 4/3, toàn bộ du khách trong các hành trình Trung Đông của hãng lữ hành này đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay EK394 của hãng hàng không Emirates, khởi hành từ Dubai vào sáng cùng ngày.

Với công ty Onlytour, có hai đoàn khách du lịch Dubai gồm 43 người cũng không thể bay về Việt Nam như lịch trình. Ngay lập tức, công ty đã phối hợp đối tác tại Dubai lo dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi ở khách sạn cho đoàn; liên hệ với đơn vị bảo hiểm du lịch để gia hạn gói bảo hiểm và tiến hành các thủ tục hỗ trợ theo quy định; đồng thời chủ động làm việc với hãng hàng không Emirates để thu xếp chuyến bay sớm nhất cho đoàn về Việt Nam khi sân bay hoạt động trở lại. Và cả hai đoàn khách nêu trên đều đã được sắp xếp bay về Việt Nam trong ngày 4/3.

Những diễn biến này thêm lần nữa khẳng định: năng lực ứng phó nhanh, phối hợp hiệu quả của các hãng lữ hành chính là yếu tố quan trọng để bảo vệ du khách.

Nhằm bảo đảm quyền lợi của khách hàng, Công ty VietFoot Travel cũng chuẩn bị nhiều phương án để du khách lựa chọn. Ông Phạm Duy Nghĩa, Giám đốc công ty cho biết, có những khách hàng đã đặt tour đi Trung Đông thời gian tới, nhưng lo lắng về tình hình chiến sự, cho nên không muốn tiếp tục hành trình. Với trường hợp này, công ty áp dụng bảo lưu toàn bộ số tiền của khách để dời lại vào thời điểm ổn định hoặc chuyển sang chương trình du lịch khác.

Nếu khách không thể sắp xếp đi theo các phương án mà công ty gợi ý cũng sẽ được hoàn tiền. Một số điểm đến thay thế đang được công ty đề xuất là Trung Quốc, Australia, New Zealand… Ông Nghĩa cho biết, cùng với tư vấn lựa chọn những đường bay an toàn, công ty còn nâng mức bảo hiểm cao hơn thông thường để bảo đảm quyền lợi tối đa của du khách thời gian tới.

Tương tự, tại Công ty Du lịch Việt, toàn bộ tour đi các nước khu vực Trung Đông của các đoàn đã đăng ký trong tháng 3 và tháng 4 năm nay đều đã dừng. Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc công ty cho hay, với các tour đi châu Âu thường quá cảnh tại các trung tâm ở Trung Đông, công ty đang tiến hành điều chỉnh kịch bản, thay đổi đường bay để bảo đảm an toàn cho du khách.

Ông Vũ nhận định, diễn biến xung đột tại Trung Đông hiện nay có thể làm sụt giảm lượng khách từ thị trường này đến Việt Nam, nhưng đây là thị trường mới đang trong giai đoạn quảng bá và phát triển nên sự thiếu hụt hiện tại chưa gây tác động lớn đến tổng thể ngành. Tuy nhiên, nếu căng thẳng kéo dài cũng sẽ làm ảnh hưởng tới lượng khách nước ngoài vào Việt Nam thông qua các đường bay quá cảnh tại Trung Đông; thêm nữa, giá xăng dầu nếu bị đẩy cao cũng làm tăng chi phí vận hành, gây khó khăn trong việc bình ổn giá tour.

Vì thế, theo các chuyên gia, đây là lúc các doanh nghiệp lữ hành cần cấu trúc lại hệ thống tour theo hướng đa dạng hóa các tuyến bay dựa trên tình hình thực tế, tăng cường các hành trình không phụ thuộc vào một điểm trung chuyển duy nhất nhằm giảm thiểu những rủi ro trong vận hành.

Thực tế qua việc xử lý khủng hoảng nêu trên, có thể thấy ngành du lịch Việt Nam cần tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, khả năng phản ứng nhanh và minh bạch thông tin để luôn duy trì được niềm tin của khách hàng cũng như bảo đảm sự vận hành du lịch bền vững.

