80 năm giữ vững lá chắn an ninh

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến (thứ 4 từ phải sang) trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Công an TP. Huế

Tham dự, có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố; Nguyễn Văn Mạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh Salavan, Sekong, Champasak, Savannakhet (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào); Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo Công an thành phố qua các thời kỳ cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh.

80 năm trước, trong những ngày đầu của nền độc lập, lực lượng An ninh nhân dân được thành lập với sứ mệnh bảo vệ Đảng, chính quyền cách mạng, Nhân dân và thành quả của Cách mạng Tháng Tám. Trải qua 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cùng sự phối hợp của các cấp, các ngành và Nhân dân, lực lượng An ninh nhân dân đã lập nhiều chiến công xuất sắc, khẳng định vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

Đối với TP. Huế - đô thị di sản đặc biệt của Việt Nam, nơi hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, tôn giáo và có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia luôn mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ các giá trị di sản và tạo nền tảng cho sự phát triển của địa phương. Phát huy truyền thống vẻ vang, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh TP. Huế luôn chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Những đóng góp thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển bền vững của TP. Huế.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Mạnh (thứ 4 từ phải sang) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Huế cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 80 năm xây dựng và phát triển lực lượng An ninh nhân dân

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Mạnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh qua các thời kỳ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia; đồng thời biểu dương những thành tích, chiến công mà lực lượng An ninh Công an TP. Huế đạt được suốt 80 năm qua.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, TP. Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với không gian phát triển rộng mở, yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia ngày càng cao, nhất là trước những thách thức từ an ninh phi truyền thống, không gian mạng, chuyển đổi số và bối cảnh quốc tế nhiều biến động.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Mạnh đề nghị lực lượng An ninh Công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò, chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ an ninh với mục tiêu phát triển bền vững của TP. Huế; bảo vệ môi trường đầu tư, chuyển đổi số, dữ liệu, các giá trị văn hóa, di sản và các sự kiện chính trị, đối ngoại; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương và mở rộng hợp tác với lực lượng Công an các tỉnh Nam Lào trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng lực lượng An ninh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, làm chủ khoa học - công nghệ và luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Dịp này, Công an TP. Huế vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất vì có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân; Chủ tịch UBND TP. Huế tặng Bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong 80 năm xây dựng, phát triển lực lượng, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.