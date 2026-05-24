  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 26/05/2026 09:48

Nâng hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

HNN - Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy trên địa bàn thành phố từng bước ổn định, nâng cao hiệu quả điều hành và cải cách hành chính. Thực tiễn vận hành cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng chất lượng cán bộ, hoàn thiện hạ tầng và đổi mới phương thức lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng thuận - chìa khóa của thành côngChính quyền xã yêu cầu tháo dỡ nhiều công trình vi phạm“Gần và lắng nghe dân để vận hành hiệu quả”

Cán bộ y tế phường Hương Trà tiếp đón người dân đến làm thủ tục kiểm tra sức khỏe. Ảnh: Vinh Nguyễn 

Tạo đồng thuận và niềm tin trong Nhân dân

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính từ ngày 1/7/2025 đang tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức bộ máy và quản lý nhà nước ở cơ sở. Không chỉ tinh gọn đầu mối, mô hình mới còn đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Tại xã Long Quảng, sau khi sáp nhập từ 3 xã Hương Hữu, Thượng Long và Thượng Quảng, địa phương nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ và tăng cường công tác tư tưởng để tạo đồng thuận trong hệ thống chính trị.

“Sau sáp nhập, khối lượng công việc tăng rất lớn nhưng đội ngũ cán bộ đã nỗ lực thích ứng, không để gián đoạn việc giải quyết công việc cho người dân”, đồng chí Hồ Sỹ Minh, Bí thư Đảng ủy xã Long Quảng cho biết.

Tại xã Vinh Lộc, sau sắp xếp bộ máy, hoạt động của chính quyền cơ sở từng bước đi vào nền nếp. Công tác giải quyết thủ tục hành chính được duy trì thông suốt, không để xảy ra tình trạng tồn đọng hồ sơ trong giai đoạn chuyển tiếp. “Điều quan trọng nhất là tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ và người dân để bộ máy mới vận hành ổn định”, đồng chí Nguyễn Trung Dương, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ.

Trong khi đó, tại phường Hương Trà, mô hình mới được triển khai gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số. Nhiều quy trình xử lý công việc được rà soát theo hướng tinh gọn; việc ứng dụng các nền tảng số dùng chung bước đầu phát huy hiệu quả trong quản lý, điều hành.

Cùng với kết quả bước đầu, nhiều địa phương vẫn gặp khó khăn trong quá trình vận hành mô hình mới. Sau sáp nhập, khối lượng công việc tăng mạnh trong khi biên chế chưa được bổ sung tương ứng; cơ sở vật chất ở một số nơi còn thiếu đồng bộ; hạ tầng số, trang thiết bị phục vụ điều hành chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

Tại Long Quảng, địa bàn rộng, giao thông khó khăn, đông đồng bào dân tộc thiểu số khiến áp lực điều hành tăng cao. Ở một số địa phương ven biển và đô thị, lượng hồ sơ phát sinh lớn, nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong giai đoạn đầu vận hành bộ máy mới.

Thực tiễn đó cho thấy, sau sáp nhập, yêu cầu đặt ra không chỉ là tinh gọn tổ chức mà còn là nâng năng lực quản trị, khả năng phối hợp và chất lượng phục vụ người dân ở cơ sở. Hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vì thế không chỉ đo bằng việc sắp xếp bộ máy, mà còn ở khả năng giải quyết công việc thực chất, tạo đồng thuận và niềm tin trong Nhân dân.

Hoàn thiện hạ tầng số cho 40 UBND cấp xã 

Từ thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ Thành ủy xác định trọng tâm thời gian tới là tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả gắn với nâng chất lượng cán bộ cơ sở.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của thành phố đã kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt hơn 93%; các nền tảng số như Hue-S, IOCv2 bước đầu phát huy hiệu quả trong quản lý, điều hành và xử lý phản ánh hiện trường.

Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là giải quyết công việc nhanh hơn mà còn phải đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng khả năng thích ứng của đội ngũ cán bộ cơ sở trước yêu cầu quản trị hiện đại. Chính quyền cấp xã không còn đơn thuần thực hiện nhiệm vụ hành chính mà phải chủ động điều hành, xử lý nhiều vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Sở Nội vụ cho biết sẽ tiếp tục tham mưu thành phố rà soát, phân bổ biên chế phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sau khi có quyết định giao biên chế của Trung ương; đồng thời phối hợp hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm, phân cấp quản lý và tổ chức bộ máy theo mô hình mới.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã ban hành Quyết định số 365-QĐ/TU ngày 16/3/2026 về danh mục vị trí việc làm đối với các cơ quan Đảng, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; tiếp tục chỉ đạo rà soát, hướng dẫn để các địa phương triển khai đồng bộ, phù hợp với thực tiễn hoạt động ở cơ sở.

Trong khi đó, Sở Khoa học và Công nghệ đang đề xuất dự án hoàn thiện hạ tầng số cho 40 UBND cấp xã giai đoạn 2026 - 2027 nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, phục vụ xây dựng chính quyền số và phát triển đô thị thông minh.

Thời gian tới, yêu cầu đặt ra đối với các địa phương không chỉ là tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy mà còn phải nâng cao hiệu quả vận hành thực chất của chính quyền cơ sở. Trong đó, trọng tâm là chủ động kiện toàn đội ngũ cán bộ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ mới; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tăng cường phối hợp theo phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm) để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng hiệu quả điều hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

ĐỨC QUANG
 Từ khóa:
hiệu quảvận hànhchính quyềnđịa phương2 cấp
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Gần và lắng nghe dân để vận hành hiệu quả”

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động của chính quyền cơ sở đã có nhiều chuyển biến rõ nét, đặc biệt trong cách điều hành, trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Từ thực tiễn cơ sở, bà Hoàng Thị Như Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Cựu đã chia sẻ với Huế ngày nay Cuối tuần về những thay đổi trong điều hành để mô hình vận hành hiệu quả.

“Gần và lắng nghe dân để vận hành hiệu quả”
Động lực quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương

Không còn là các mô hình hoạt động nhỏ lẻ, manh mún, nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn thành phố Huế đã mạnh dạn đổi mới tư duy, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước tạo dựng được thương hiệu...

Động lực quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương
Phát huy vai trò Cựu chiến binh trong các phong trào

Sáng 15/5, Cụm thi đua số 4 Hội Cựu chiến binh Việt Nam (bao gồm 5 tỉnh, thành Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP. Huế) tổ chức sơ kết công tác Hội và phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Phát huy vai trò Cựu chiến binh trong các phong trào
Cung ứng dịch vụ công trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 12/5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Cung ứng dịch vụ công trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”. Tham dự tọa đàm có Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Hùng; cùng đại diện các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, các chuyên gia, nhà nghiên cứu. Về phía TP. Huế có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh cùng đại diện các sở, ngành.

Cung ứng dịch vụ công trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top