Khảo sát vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp thuộc lĩnh vực giáo dục

Bộ GD&ĐT khảo sát tại Sở GD&ĐT TP. Huế

Hoạt động khảo sát được triển khai theo Kế hoạch số 276/KH-BGDĐT ngày 2/5/2026 của Bộ GD&ĐT về rà soát, khảo sát các vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Bộ GD&ĐT, việc tổ chức khảo sát xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính. Quá trình này dẫn đến sự điều chỉnh về chủ thể thực hiện, phạm vi thẩm quyền, cơ chế phối hợp và điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục.

Thực tế cho thấy, bên cạnh những kết quả bước đầu, nhiều địa phương vẫn gặp không ít khó khăn như nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cấp còn chồng chéo; một số nội dung chưa rõ thẩm quyền giữa cấp tỉnh, cấp xã, Sở GD&ĐT và cơ sở giáo dục; thiếu quy trình, hướng dẫn chuyên môn, biểu mẫu hoặc phát sinh khoảng trống pháp lý trong quá trình triển khai thực hiện.

Vì vậy, nội dung khảo sát tập trung vào nhiều nhóm vấn đề trọng tâm như: khảo sát tình hình chung của địa phương sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tình hình triển khai thực hiện các quy định pháp luật về giáo dục liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp; thực tiễn phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục; cơ chế phối hợp trong tổ chức thực hiện; các vướng mắc, bất cập và nguyên nhân…

Thông qua đợt khảo sát, Bộ GD&ĐT thu thập thông tin, số liệu và ý kiến từ thực tiễn địa phương để đánh giá đầy đủ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình vận hành mô hình mới; đồng thời nhận diện các bất cập trong phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền quản lý giáo dục giữa các cấp chính quyền.

Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để Bộ GD&ĐT nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định liên quan đến phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực giáo dục, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, phù hợp thực tiễn.