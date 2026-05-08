Phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong giáo dục

HNN.VN - Ngày 9/5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong quản lý nhà nước về giáo dục.

 Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị

Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn thành phố bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực. Việc phân cấp, phân quyền giữa Sở GD&ĐT và UBND các xã, phường ngày càng rõ ràng, phù hợp quy định; phát huy vai trò quản lý thống nhất của ngành giáo dục, đồng thời nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý trường học.

Hiện toàn thành phố có 566 trường mầm non và phổ thông; 1 trung tâm giáo dục thường xuyên, 4 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX). Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt gần 78,5%. Toàn ngành có hơn 18.500 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

Trong quá trình triển khai mô hình mới, ngành GD&ĐT tập trung sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng hiệu lực, hiệu quả. Số phòng chuyên môn thuộc Sở giảm từ 9 xuống còn 6; các trung tâm GDNN-GDTX được sắp xếp từ 8 còn 4 trung tâm khu vực. Việc sắp xếp bảo đảm nguyên tắc ổn định hệ thống trường học, tạo thuận lợi cho học sinh và người dân. Cùng với đó, công tác điều tiết, bổ sung đội ngũ giáo viên tiếp tục được quan tâm nhằm khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ.

Một trong những kết quả nổi bật là việc xác lập rõ chức năng, nhiệm vụ giữa ngành giáo dục và chính quyền địa phương cấp xã. Theo đó, Sở GD&ĐT thực hiện quản lý nhà nước thống nhất về chuyên môn, chương trình, chất lượng giáo dục, đội ngũ và quy hoạch mạng lưới trường lớp. UBND các xã, phường quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục, bảo đảm điều kiện hoạt động, cơ sở vật chất, an toàn trường học và triển khai các chính sách giáo dục tại địa phương.

Dịp này, Sở GD&ĐT triển khai nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 14-CTr/TU của Thành ủy về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng giáo dục theo hướng hiện đại 

Theo đó, ngành giáo dục thành phố tiếp tục tập trung hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường lớp; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; tăng cường phân cấp, nâng cao hiệu quả quản trị trường học; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Ngành cũng chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng giáo dục theo hướng hiện đại, đồng bộ; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hiện đại, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận giáo dục.

MINH HIỀN
