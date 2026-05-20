Ngành giáo dục thích ứng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Ngày hội STEM cấp tiểu học năm học 2025 - 2026

Vận hành ổn định

Có thể khẳng định, công tác quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn thành phố bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực trong một năm qua. Một trong những dấu ấn nổi bật là việc phân định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa ngành giáo dục và chính quyền cấp xã. Theo đó, Sở GD&ĐT thực hiện quản lý thống nhất về chuyên môn, chương trình, chất lượng giáo dục, đội ngũ và quy hoạch mạng lưới trường lớp. UBND các xã, phường quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục, bảo đảm điều kiện hoạt động, cơ sở vật chất, an toàn trường học và triển khai chính sách giáo dục tại địa phương. Việc phân cấp, phân quyền rõ ràng không chỉ bảo đảm tính thống nhất trong quản lý ngành mà còn nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền cơ sở đối với trường học trên địa bàn.

Để triển khai mô hình mới, ngành GD&ĐT đã tập trung thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng hiệu lực, hiệu quả. Số lượng phòng chuyên môn thuộc Sở GD&ĐT giảm từ 9 phòng xuống còn 6 phòng; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được sắp xếp từ 8 trung tâm còn 4 trung tâm khu vực. Việc sắp xếp được thực hiện trên nguyên tắc ổn định hệ thống trường học, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và người dân.

Công tác điều tiết, bổ sung đội ngũ giáo viên tiếp tục được quan tâm thực hiện nhằm khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ. Sở GD&ĐT đã phối hợp với UBND cấp xã, Sở Nội vụ thuyên chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu 56 giáo viên, nhân viên; thuyên chuyển hoán đổi theo nguyện vọng 25 giáo viên; tiếp nhận 13 công chức, viên chức vào công tác tại các đơn vị trường mầm non, phổ thông trên địa bàn thành phố; phân bổ 507 giáo viên hợp đồng theo Nghị định 111 cho các địa phương, góp phần đáp ứng nhu cầu dạy học trong điều kiện thực hiện mô hình quản lý mới.

Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, ngành giáo dục thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng và chia sẻ dữ liệu ngành; tăng cường tập huấn, hướng dẫn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ phụ trách giáo dục cấp xã nhằm bảo đảm vận hành hiệu quả mô hình quản lý mới. Sở đã tổ chức 9 hội nghị trực tiếp và trực tuyến, đồng thời ban hành 25 văn bản hướng dẫn nhằm hỗ trợ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục theo phân cấp. Thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát chuyên môn theo chuyên đề và toàn diện sau khi chức năng thanh tra chuyển sang thanh tra thành phố. Trong năm, đã tiến hành 17 cuộc kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện.

Tiếp tục sắp xếp trường lớp, đội ngũ

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT cho hay, ngày 1/7/2025 là dấu mốc quan trọng khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Đây không chỉ là sự thay đổi về tổ chức hành chính, mà còn là bước chuyển trong tư duy quản trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tăng cường phân cấp, phân quyền và phát huy vai trò của cấp cơ sở. Trong bối cảnh đó, lĩnh vực giáo dục cũng đứng trước yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, từ công tác điều hành, quản trị trường học đến nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, chuyển đổi số và cung ứng dịch vụ giáo dục công phải được tái cấu trúc theo hướng đồng bộ, hiện đại và phù hợp với yêu cầu phát triển mới.

Công tác phân cấp, phân quyền được thực hiện rõ ràng, phù hợp với quy định pháp luật, từng bước phát huy tính chủ động của UBND cấp xã, cơ sở giáo dục và vai trò quản lý thống nhất của Sở GD&ĐT. Vai trò của cấp xã trong quản lý giáo dục được khẳng định, phù hợp quy định về trách nhiệm quản lý tại cơ sở.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn. Một số nội dung phân cấp về tài chính, nhân sự, đầu tư cơ sở vật chất chưa thật sự đồng bộ, cần tiếp tục hoàn thiện. Đội ngũ công chức phụ trách giáo dục cấp xã còn chưa bảo đảm về số lượng và chuyên môn, chủ yếu kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực. Tình trạng thiếu giáo viên vẫn còn, tuy đã có những giải pháp tuyển dụng, hợp đồng giáo viên nhưng chưa giải quyết triệt để.

Ông Mai Hồng Phi, Hiệu trưởng Trường THCS Phong Mỹ cho rằng, việc điều chuyển giáo viên thời gian qua là kết quả đáng ghi nhận, tạo sự phấn khởi trong đội ngũ nhà giáo. Tuy nhiên, tình trạng thiếu giáo viên hiện nay vẫn gây nhiều khó khăn cho các cơ sở giáo dục, trong khi chủ trương là ở đâu có học sinh thì phải bảo đảm có giáo viên đứng lớp.

Ông Mai Hồng Phi đề xuất, thời gian tới, ngành giáo dục cần tiếp tục rà soát, điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu, khắc phục tình trạng mất cân đối cục bộ giữa các trường. Đồng thời, sớm tuyển đủ số lượng giáo viên còn thiếu và thực hiện tinh giản đối với những trường hợp không đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ.

Hiện nay, Sở GD&ĐT và các địa phương đang rà soát, đánh giá thực trạng mạng lưới trường lớp, từ đó xây dựng phương án sắp xếp phù hợp theo tinh thần chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Việc sắp xếp được đặt trong tổng thể quy hoạch, gắn với sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ hợp lý và tạo thuận lợi cho học sinh đến trường.