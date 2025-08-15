Gần 250 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba sau 3 ngày phát động

Ảnh minh họa.

Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm Nghĩa tình Việt Nam-Cuba" trong khuôn khổ "Năm hữu nghị Việt Nam-Cuba 2025", kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ quan hệ ngoại giao hai nước (1960-2025) được tổ chức trong 65 ngày với mục tiêu vận động tối thiểu 65 tỷ đồng, hỗ trợ nhân dân Cuba về lương thực, nhu yếu phẩm và các hoạt động nhân đạo bền vững.

Đây là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thủy chung, son sắt của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba anh em; đồng thời là nguồn lực quý báu góp phần giúp nhân dân Cuba vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và tiếp tục phát triển.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Điều hành công việc của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh khẳng định, những nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ mang lại giá trị vật chất, mà còn tỏa sáng giá trị tinh thần, góp phần gìn giữ và bồi đắp biểu tượng bất diệt của tình đoàn kết Việt Nam-Cuba trong mọi hoàn cảnh.

Chương trình sẽ tiếp tục được triển khai trong 65 ngày vận động. Trung ương Hội và các cơ quan thành viên Ban Tổ chức mong tiếp tục nhận được sự chung tay, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, đồng bào trong và ngoài nước, để mở rộng vòng tay nhân ái, lan tỏa giá trị nhân đạo và nghĩa tình quốc tế cao đẹp tới nhân dân Cuba.

“Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cam kết minh bạch, công khai toàn bộ việc tiếp nhận ủng hộ và sẽ chuyển đầy đủ, kịp thời đến nhân dân Cuba ngay trong năm 2025. Hãy cùng chung tay ủng hộ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn, để tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba mãi tỏa sáng”, đồng chí Nguyễn Hải Anh nhấn mạnh.

Các đại biểu nhấn nút phát động chương trình.

Trong 65 ngày diễn ra chương trình, các tổ chức, cá nhân, người dân và tổ chức có thể tham gia bằng cách ủng hộ kinh phí với nhiều hình thức: Quyên góp trong cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, trường học và cộng đồng dân cư; vận động ủng hộ từ các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, tiếp nhận đóng góp qua nhiều kênh trực tiếp và trực tuyến tại cơ quan Trung ương Hội, quét mã QR chuyển khoản, thùng quyên góp tại nơi công cộng, ứng dụng di động (App Thiện nguyện, Viettel Money), trang tin điện tử của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; tổ chức các phong trào thi đua sáng tạo trong trường học như: Viết thư, quyên góp “kế hoạch nhỏ” ủng hộ bạn nhỏ Cuba...