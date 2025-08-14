  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 15/08/2025 09:54

Chương trình ủng hộ người dân Cuba đạt mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng sau 30 giờ phát động

Tối 14/8, theo thông tin từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chỉ sau 30 giờ phát động, Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm Nghĩa tình Việt Nam – Cuba” nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của hàng triệu trái tim Việt Nam với số tiền ủng hộ qua tài khoản số 2022 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội đã đạt được mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng.

Đại biểu thực hiện nghi thức phát động, ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN 

Theo Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Điều hành công việc của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh, đây là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thủy chung, son sắt của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba anh em; đồng thời là nguồn lực quý báu góp phần giúp bạn vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và tiếp tục phát triển. Những nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn tỏa sáng giá trị tinh thần, góp phần gìn giữ và bồi đắp biểu tượng bất diệt của tình đoàn kết Việt Nam – Cuba trong mọi hoàn cảnh.

Chương trình vận động được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương nhân Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước (1960-2025); diễn ra trong 65 ngày, bắt đầu từ 13/8 (đúng dịp kỷ niệm 99 năm ngày sinh của lãnh tụ Fidel Castro) đến hết ngày 16/10/2025, nhằm hỗ trợ nhân dân Cuba về lương thực, nhu yếu phẩm và các hoạt động nhân đạo bền vững.

Theo baotintuc.vn
Hưởng ứng “Cùng Việt Nam tiến bước”:
Huế dự kiến gần 4.000 người tham gia

Ngày 14/8, Công an TP. Huế cho biết chương trình hưởng ứng hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước” sẽ được tổ chức tại TP. Huế vào ngày 16/8 tới đây.

Huế dự kiến gần 4 000 người tham gia
Phát huy truyền thống anh hùng, vững bước trong kỷ nguyên mới

Chiều 11/8, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN thành phố tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố.

Phát huy truyền thống anh hùng, vững bước trong kỷ nguyên mới

