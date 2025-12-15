  • Huế ngày nay Online
Thủ tướng Đức ủng hộ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

ClockThứ Năm, 19/02/2026 15:06
Ngày 18/2, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định, ông sẵn sàng xem xét nâng độ tuổi tối thiểu của trẻ em được sử dụng các nền tảng mạng xã hội trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia siết chặt quy định này nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên.

Luật đầu tiên trên thế giới cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu trong cuộc họp báo tại Berlin. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu trong chương trình podcast chính trị "Machtwechsel", Thủ tướng Merz nhấn mạnh cần phải "bảo vệ trẻ em ở độ tuổi mà chúng cần thời gian để vui chơi, học tập và tập trung ở trường". Ông cho biết chính phủ đang xem xét nhiều biện pháp theo hướng quản lý chặt chẽ hơn, bao gồm quy định giới hạn độ tuổi và yêu cầu các nền tảng xác minh tuổi người dùng.

Thủ tướng Đức bày tỏ lo ngại về tác động của mạng xã hội đối với sự phát triển của trẻ em cũng như thanh thiếu niên. Ông cảnh báo rằng, nếu trẻ em ở tuổi 14 dành từ 5 giờ trở lên mỗi ngày trước màn hình và quá trình xã hội hóa chủ yếu diễn ra trên môi trường trực tuyến, các em sẽ dễ bị các vấn đề về nhân cách và hành vi xã hội sau này.

Ông Merz cũng bày tỏ ủng hộ đề xuất của đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) - đảng do ông lãnh đạo - về việc nâng độ tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội lên 16. Ông cũng để ngỏ khả năng xem xét đề xuất của đối tác liên minh cầm quyền là đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trung tả về việc cấm hoàn toàn mạng xã hội đối với trẻ em dưới 14 tuổi, kết hợp với việc điều chỉnh nội dung nền tảng phù hợp với từng nhóm tuổi.

Hiện một số quốc gia trên thế giới đang tăng cường các biện pháp hạn chế độ tuổi sử dụng mạng xã hội do lo ngại thời gian sử dụng màn hình quá mức có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển và sức khỏe tâm thần của trẻ em. Kể từ tháng 12/2025, Australia đã yêu cầu các nền tảng như TikTok, YouTube và Snapchat xóa tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi, nếu không sẽ phải đối mặt với các mức phạt nghiêm khắc.

https://nhandan.vn/thu-tuong-duc-ung-ho-cam-tre-em-duoi-16-tuoi-su-dung-mang-xa-hoi-post943779.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Thủ tướng Đứcủng hộcấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội
