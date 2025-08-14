Argentina phát động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng tư lệnh Fidel Castro

Đại sứ Cuba tại Argentina Pedro Pablo Prada phát biểu trong lễ phát động “Năm Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro” tại Buenos Aires.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Cuba tại Argentina Pedro Pablo Prada nhấn mạnh niềm tự hào “là con cháu của thời đại Fidel”, đồng thời khẳng định sẽ tưởng nhớ tới vị Tổng tư lệnh tại Cuba, Argentina và trên toàn thế giới.

Ông cho biết các hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Fidel diễn ra trong bối cảnh Cuba đang trải qua nhiều khó khăn, do lệnh cấm vận từ Mỹ, song nhấn mạnh dân tộc Cuba đã chọn sống con đường tự do đầy phẩm giá và sẽ vượt qua mọi thử thách.

Ông Prada cũng chia sẻ tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng của Chủ tịch Fidel Castro và người dân Cuba với các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, đồng thời nhắc lại sự đóng góp của Tư lệnh Che Guevara, người Argentina, đối với cuộc cách mạng Cuba, cũng như phong trào đấu tranh của các dân tộc khác.

Đại sứ Cuba Prada khẳng định di sản của Chủ tịch Fidel vẫn giữ nguyên giá trị thời đại, đồng thời kêu gọi tổ chức các hoạt động tưởng nhớ một cách giản dị, trung thành, không phô trương.

Trong bài phát biểu, Đại sứ Prada cũng trích dẫn tư tưởng của Chủ tịch Fidel, lấy cảm hứng từ vị anh hùng của nền độc lập dân tộc Cuba José Martí, để gửi thông điệp tới nhân dân Argentina: “Con người và các dân tộc được đánh giá qua số lần họ đứng dậy, chứ không phải số lần họ gục ngã. Không có mục tiêu nào là bất khả thi, không có đối thủ nào là bất khả chiến bại và không bao giờ được phụ lòng nhân dân. Chúng ta luôn chiến thắng nếu là những chiến sĩ chân chính, mang trong mình tình yêu, đoàn kết, tinh thần Mỹ Latinh, quốc tế và chống đế quốc”.

Hoạt động do Đại sứ quán Cuba tại Argentina phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Hợp tác Argentina tổ chức, có sự tham dự của đại diện Đảng Cộng sản Argentina, lãnh đạo các liên đoàn công đoàn, phong trào đoàn kết Argentina - Cuba cùng nhiều tổ chức xã hội và quần chúng.

Buổi lễ khép lại với một chương trình nghệ thuật với các ca khúc đậm tính xã hội, trong đó nổi bật là bản nhạc dân gian chacarera do nữ ca sĩ, nhạc sĩ Argentina Alexia Massholder biểu diễn.

Sinh ngày 13/8/1926 tại Birán (nay thuộc tỉnh Holguín, miền Đông Cuba), Tổng tư lệnh Fidel là một trong những lãnh tụ cách mạng tiêu biểu của thế kỷ XX và đầu XXI. Ông qua đời ngày 25/11/2016, để lại di sản và tầm ảnh hưởng sâu rộng trên toàn thế giới.

Hoạt động nghệ thuật tại lễ phát động “Năm Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro” được tổ chức trọng thể tại Buenos Aires.

Sinh thời, Chủ tịch Fidel từng nói: “Mọi vinh quang đều gói gọn trong một hạt ngô”, thể hiện triết lý sống giản dị nhưng kiên định. Ngay cả nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Santa Ifigenia, thành phố Santiago de Cuba, cũng toát lên tinh thần ấy, với tấm bia đá khắc vỏn vẹn năm chữ “Fidel”.