Khẩn trương hoàn thiện, không để chậm tiến độ 23 dự án luật, nghị quyết

Thực hiện chỉ đạo xuyên suốt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về yêu cầu khẩn trương cải cách thể chế, kiên quyết không để thể chế là "điểm nghẽn" của phát triển, giúp khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, cùng với sự chỉ đạo, đôn đốc nhiều lần của Thủ tướng Chính phủ, công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật đang được Chính phủ chỉ đạo triển khai với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm.

Tuy nhiên, tình trạng chậm ban hành các văn bản quy định chi tiết vẫn còn tồn tại, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật. Tính đến đầu tháng 7/2026, vẫn còn nhiều nghị định hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội chưa được ban hành đúng hạn. Trước thực trạng này, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần đôn đốc, yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương khắc phục, bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng văn bản; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ về tiến độ, chất lượng các dự án luật, nghị quyết được giao.

Chốt tiến độ 23 dự án luật, nghị quyết

Theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Văn bản số 93/UBTVQH16-PLTP ngày 26/6/2026 và Văn bản số 89/UBTVQH16-PLTP ngày 25/6/2026 về việc chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI (Kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật), để bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội các dự án luật, nghị quyết, tại Văn bản số 6613/VPCP-PL ngày 01/7/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ (Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 27/6/2026 về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2026), Thủ tướng Chính phủ (Văn bản số 5943/VPCP-PL ngày 24/6/2026; Văn bản số 6079/VPCP-QHĐP ngày 26/6/2026); đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện 23 dự án luật, nghị quyết theo đúng thời hạn.

15 dự án luật, nghị quyết phải trình trước ngày 3/7/2026

Đối với 15 dự án luật, nghị quyết đã được Chính phủ thảo luận, cho ý kiến tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2026, gồm:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc;

2. Luật Dầu khí (sửa đổi);

3. Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi);

4. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi);

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

6. Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản;

8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan;

9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NHNN Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng;

10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;

11. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật: Chuyển giao công nghệ, Viễn thông, Giao dịch điện tử, Tần số vô tuyến điện;

12. Nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, vi phạm liên quan kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước;

13. Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027;

14. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

15. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư (sửa đổi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện),

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Nội vụ, Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Môi trường, Ngân hàng nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thiện dự án luật, nghị quyết theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Quốc hội trước ngày 3/7/2026.

Trước 7/7/2026 phải trình Chính phủ 7 dự án luật

Đối với các dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công, Luật Đô thị đặc biệt (hoặc Luật Phát triển đô thị), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng khẩn trương xây dựng hồ sơ các dự án luật, trình Chính phủ trước ngày 7/7/2026.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ tiếp tục rà soát các luật về thuế, đấu thầu, đấu giá và các luật khác có liên quan; báo cáo Chính phủ tại Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2026 trong trường hợp cần sửa đổi, bổ sung để bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các dự án luật, nghị quyết được trình Quốc hội tại Kỳ họp này.

Phó Thủ tướng lưu ý hồ sơ dự án luật, nghị quyết trình Chính phủ phải kèm theo dự thảo văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ; quán triệt nguyên tắc mỗi chủ thể chỉ ban hành một văn bản để quy định chi tiết các nội dung được giao.

Bộ Tư pháp tập trung nguồn lực, tăng tốc thẩm định

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp phải ưu tiên thời gian, tập trung nguồn lực tổ chức thẩm định ngay các dự án luật, nghị quyết theo đề nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; khẩn trương hoàn thiện Báo cáo thẩm định; rà soát, có ý kiến đối với nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và hồ sơ dự án luật, nghị quyết sau thẩm định, bảo đảm thời hạn trình Chính phủ các dự án luật, nghị quyết tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2026.

Dứt điểm xử lý nợ đọng văn bản, công khai tiến độ, tự động cảnh báo để kịp thời xử lý

Đặc biệt, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương khắc phục dứt điểm tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết; các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm các giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 707/TTg-PL ngày 20/6/2026, trong đó, tập trung hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành ngay các văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực và có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, ngay trong tháng 6/2026.

Tính đến hết ngày 01/7/2026, còn 09 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực trước ngày 01/5/2026 nhưng chưa được ban hành, bao gồm: (1) Bộ Giáo dục và Đào tạo: 02 nghị định quy định chi tiết 01 nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2026; (2) Bộ Công Thương: 01 nghị định quy định chi tiết 01 nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/3/2026; (3) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 02 nghị định quy định chi tiết 02 luật có hiệu lực từ ngày 01/3/2026 và từ ngày 01/5/2026; (4) Bộ Tài chính: 01 nghị định quy định chi tiết 01 nghị quyết có hiệu lực trước ngày 01/01/2026; (5) Bộ Nội vụ: 01 nghị định quy định chi tiết 01 luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2026; (6) Bộ Y tế: 01 nghị định quy định chi tiết 01 nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2026; (7) Bộ Tư pháp: 01 nghị định quy định chi tiết 01 nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/5/2026.

Đối với các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, đến hết ngày 01/7/2026, vẫn còn 19 nghị định chưa được ban hành, bao gồm: (1) Bộ Công an: 06 nghị định (đã trình); (2) Bộ Tài chính: 03 nghị định (đã trình); (3) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 05 nghị định (đã trình 04, chưa trình 01); (4) Bộ Quốc phòng: 02 nghị định (đã trình); (5) Bộ Ngoại giao: 01 nghị định (chưa trình); (6); Bộ Giáo dục và Đào tạo: 01 nghị định (chưa trình); (7) Bộ Nông nghiệp và Môi trường: 01 nghị định (đã trình).

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu thực hiện công khai tiến độ xây dựng, ban hành văn bản và có cơ chế theo dõi, người dân giám sát, tự động cảnh báo đối với các trường hợp văn bản quy định chi tiết quá hạn hoặc có nguy cơ không bảo đảm tiến độ để kịp thời chỉ đạo, xử lý./.