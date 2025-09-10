Dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao TP. Huế: Xử phạt nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ

Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành phần thô và đang triển khai thi công phần hoàn thiện

Dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố được khởi công vào tháng 7/2024, với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh (nay là TP. Huế) với thời gian thực hiện trong 4 năm (2023 - 2026).

DA bao gồm 2 gói thầu xây lắp chính, gồm gói thầu số 10 và gói thầu số 11. Trong đó, gói thầu số 10 bao gồm chi phí xây dựng và thiết bị hạng mục hạ tầng kỹ thuật, có giá trị hợp đồng gần 98 tỷ đồng, do Liên danh Công ty cổ phần Xây lắp và Thương mại An Bảo - Công ty cổ phần Xây dựng Thủy lợi Thừa Thiên Huế - Công ty cổ phần Thành An thi công đã hoàn thành. Hiện nay, chủ đầu tư đang tập trung khắc phục một số tồn tại nhỏ trên công trình để nghiệm thu bàn giao, chính thức đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, tại gói thầu xây lắp số 11 bao gồm chi phí xây dựng và thiết bị hạng mục cải tạo nhà thi đấu lại đang là điểm nghẽn của toàn bộ DA. Gói thầu này có tổng giá trị hợp đồng hơn 83 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Xây lắp và Thương mại An Bảo thi công phần xây dựng với giá trị hơn 62 tỷ đồng và Công ty cổ phần Vinaconex 25 thi công phần điện, cấp nước với giá trị hơn 21 tỷ đồng.

Theo hợp đồng ban đầu, thời điểm hoàn thành gói thầu số 11 là ngày 10/2/2026, sau 400 ngày thi công. Do không đáp ứng được tiến độ thi công, gói thầu này đã phải gia hạn thời gian hoàn thành các hạng mục đến ngày 30/5. Cụ thể, nhà thầu cam kết hoàn thành phần thô mặt ngoài công trình trước 30/4 và hoàn thành toàn bộ công trình chậm nhất trước ngày 30/5.

Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố, thời gian qua, chủ đầu tư đã tổ chức nhiều cuộc họp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời liên tục ban hành các văn bản đôn đốc tiến độ và văn bản cảnh cáo đối với nhà thầu. Tuy nhiên, tiến độ trên công trường vẫn chậm so với kế hoạch đề ra.

Ban QLDA cho biết, tính đến nay, giá trị thực hiện của gói thầu số 11 mới chỉ đạt khoảng 41 tỷ đồng, tương đương 49% so với giá trị hợp đồng. Các đơn vị thi công mới cơ bản hoàn thành phần thô và đang triển khai phần hoàn thiện. Trong khi hạng mục điện, cấp nước đã cơ bản hoàn thành tại các khu vực có mặt bằng, song phần xây dựng của Công ty cổ phần Xây lắp và Thương mại An Bảo lại chậm trễ khi khối lượng lắp đặt vỏ bao che mới đạt 5%, gia công hệ mái mới đạt 20%...

Trước tình trạng chậm tiến độ kéo dài, tháng 5/2026, Ban QLDA đã tổ chức cuộc họp rà soát tiến độ và khối lượng thực hiện. Tại cuộc họp, các bên liên quan đã lập biên bản làm việc, thống nhất xử phạt tiến độ thi công chậm đối với nhà thầu Công ty cổ phần Xây lắp và Thương mại An Bảo với số tiền là hơn 31 triệu đồng.

Không chỉ đối mặt với áp lực tiến độ, DA còn đang chạy đua với thời gian để giải ngân nguồn vốn đầu tư công đã được bố trí. Theo chủ đầu tư, lũy kế vốn bố trí của DA đến nay là hơn 153,4 tỷ đồng, trong đó lũy kế giải ngân đạt gần 129,9 tỷ đồng. Riêng năm 2026 giải ngân được hơn 16,3 tỷ đồng.

Ông Hà Xuân Hậu, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố cho biết, chủ đầu tư đã yêu cầu liên danh nhà thầu cam kết bằng văn bản sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ, công tác lập hồ sơ thanh toán, hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng công trình để giải ngân toàn bộ nguồn vốn năm 2026 trước ngày 30/6/2026. Ban QLDA cũng đã tổ chức lập lại toàn bộ kế hoạch thi công, đăng ký kế hoạch giải ngân, quyết tâm đưa DA về đích đúng thời hạn.