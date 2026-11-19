Trang N hất Huế ngày nay số báo 583

Cùng ngày, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), sáng 20/11, lãnh đạo thành phố Huế đến thăm, chúc mừng các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn. Đến thăm Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Phân hiệu thành phố Huế, đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, giảng viên, đồng thời ghi nhận những kết quả bước đầu của đơn vị sau hơn hai tháng thành lập.

Cũng trong chiều 20/11, UBND thành phố Huế tổ chức phiên họp thường kỳ. Tại phiên họp này, UBND TP. Huế đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng năm 2026 với nhiều kết quả tích cực. Du lịch, công nghiệp, xuất khẩu, thu ngân sách tiếp tục tăng trưởng; công tác an sinh xã hội, cải cách hành chính được chú trọng. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Thành phố xác định tháng 12 tập trung hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, đẩy nhanh giải ngân, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách và bảo đảm an sinh xã hội.

Những thông tin trên trang 7 của số báo

Trên trang 7, nổi bật có bài viết “Những tấm lòng thơm thảo”, lan tỏa câu chuyện đẹp hiến đất mở đường của các hộ giáo dân ở tổ dân phố Hương Sơn (phường Kim Trà). Hưởng ứng cuộc vận động “Hiến đất mở đường” giai đoạn 2026 - 2030 do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế phát động, 12 hộ giáo dân ở tổ dân phố (TDP) Hương Sơn (phường Kim Trà) đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất, cây cối để mở rộng tuyến đường trục chính Dương Sơn ven sông Bồ. Con đường mới rộng rãi, khang trang với hệ thống điện chiếu sáng đồng bộ không chỉ giúp bà con đi lại thuận tiện, mà còn mở lối đi an toàn cho các em học sinh mỗi mùa mưa lũ.

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay số báo này còn đăng tải nhiều nội dung hấp dẫn như: Hoàn thiện chính sách phát triển hàng hải, đường thủy; Bản lĩnh người lính trong thi đua quyết thắng; Dấu ấn người lính hậu cần - kỹ thuật; Lan tỏa truyền thống hiếu học; Bước tiếp chặng đường xây dựng xã hội học tập…

Kính giới thiệu đến quý bạn đọc!