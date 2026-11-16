Đón đọc Huế ngày nay số 579, phát hành ngày 17/11

Trang Nhất với các thông tin thời sự nổi bật.

Nổi bật ở trang 2 là bài: “Lan tỏa Huế qua chương trình thực tế” giới thiệu về một hướng đi mới mẻ và đầy triển vọng của ngành du lịch Cố đô: Ra mắt chương trình truyền hình thực tế sáng tạo đa quốc gia mang tên The Huế Creators, dự kiến lên sóng mùa đầu tiên vào năm 2027. Lấy văn hóa, di sản và con người Huế làm chất liệu trung tâm, dự án hướng tới mục tiêu đưa hình ảnh vùng đất di sản vươn tầm khu vực và quốc tế.

Trên trang 3, bài viết: “Chung một đại dương - Chung một tương lai” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một thông điệp đối ngoại chiến lược, khẳng định tầm nhìn và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với hợp tác khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt trong bối cảnh Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc) và hướng tới năm Việt Nam đăng cai APEC 2027.

Trang Kinh tế trên số này.

Trên trang Kinh tế, bài: “Nông nghiệp đô thị, hướng phát triển từ lợi thế bản địa” phân tích quá trình chuyển dịch của nông nghiệp Huế từ mô hình nhà vườn truyền thống sang sản xuất hàng hóa công nghệ cao kết hợp du lịch. Tác giả cũng đề xuất việc cần thiết phải tổ chức lại không gian nông nghiệp gắn với quy hoạch sinh thái, khả năng thoát lũ, điều tiết khí hậu và bảo tồn cảnh quan di sản nhằm mang lại giá trị kinh tế lẫn môi trường bền vững.

Trên trang Đời sống - Xã hội, đáng chú ý có bài: “Làng số A Nôr” giới thiệu mô hình ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển du lịch sinh thái cộng đồng của đồng bào Pa Cô tại xã A Lưới 1 như sử dụng mã QR, bản đồ số, sáng tạo nội dung truyền thông trên mạng xã hội. Thông qua bài viết, tác giả nhấn mạnh đến vai trò nòng cốt của lực lượng thanh niên trong việc hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số, kết nối thế hệ để quảng bá bản sắc văn hóa và sản vật bản địa đến gần hơn với du khách.

Ngoài các nội dung trọng tâm trên, số báo 579 còn có nhiều bài viết đáng chú ý khác, như: “Cẩn trọng khi AI vào lớp học; Một cách tiếp cận khác về Cửu Đỉnh Huế; Niềm vui trong ngôi nhà mới của ngư dân nghèo”…

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