Trang Nhất giới thiệu các thông tin nổi bật của số báo

Bài “Khẩn trương xác định vị trí việc làm trong hệ thống chính trị” (trang 2) phản ánh quá trình các địa phương triển khai rà soát, hoàn thiện danh mục vị trí việc làm theo yêu cầu của Trung ương. Từ thực tiễn tại các xã, phường, bài viết chỉ rõ những khó khăn trong thống kê nhiệm vụ, khối lượng công việc, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng khung năng lực. Từ đó, tác giả nhấn mạnh yêu cầu xác định đúng người, đúng việc, làm cơ sở bố trí biên chế hợp lý, nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Trên trang Thời sự - Chính trị, bài “Sức sống đại đoàn kết trong dòng chảy văn hóa Cố đô” (trang 3) phản ánh không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Huế gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Ở các khu dân cư vùng đồng bằng, ven biển đến các bản làng đồng bào Cơ Tu, những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng đang trở thành chất keo gắn kết các thế hệ, bồi đắp tinh thần đoàn kết, đồng thuận, cùng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trên trang Kinh tế, bài “Làm rõ trách nhiệm chủ đầu tư khi gia hạn dự án” (trang 4) đề cập tình trạng nhiều dự án sử dụng vốn ngân sách chậm tiến độ, phải điều chỉnh thời gian thực hiện. Qua rà soát 83 dự án, Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư giải trình nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và cam kết tiến độ nếu được gia hạn. Bài viết cũng đặt ra việc siết chặt kỷ luật đầu tư công, khắc phục tình trạng kéo dài dự án, tránh lãng phí nguồn lực.

Trang Tư với hai bài viết về kinh tế

Cũng trên trang này, bài “Những mùa quả ngọt” kể câu chuyện làm kinh tế vườn của một phụ nữ ở phường Kim Long. Bằng cách bố trí nhiều loại cây trồng, lấy ngắn nuôi dài, gia đình chị có nguồn thu gần 200 triệu đồng mỗi năm, cho thấy hiệu quả của sự cần cù và tư duy sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế.

Trang Giáo dục có bài “Khi doanh nghiệp cùng nhà trường dạy nghề” (trang 5), phản ánh mô hình phối hợp giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp nhằm gắn chương trình học với nhu cầu tuyển dụng. Qua đó, mở ra hướng nâng cao chất lượng đào tạo, giúp học sinh, sinh viên có thêm cơ hội thực hành, tích lũy kinh nghiệm và tiếp cận việc làm.

Trên trang Đời sống - Xã hội, bài “Giữ nếp sống xanh từ khu dân cư” (trang 6) ghi nhận những cách làm thiết thực như xây dựng tuyến đường hoa, thu gom rác tái chế, phân loại rác tại nguồn, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Từ những việc nhỏ, ý thức bảo vệ môi trường đang dần trở thành thói quen trong mỗi gia đình, góp phần tạo dựng không gian sống xanh, sạch, đẹp.

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