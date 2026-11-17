Trang Nhất dành phần lớn dung lượng để cập nhật các hoạt động của lãnh đạo thành phố Huế.

Trong đó, đáng chú ý hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh và hơn 300 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Tại đây, nhiều kiến nghị sát sườn về cơ chế hỗ trợ khởi nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ số bảo tồn di sản và kết nối việc làm cho sinh viên đã được lãnh đạo thành phố cùng đại diện các sở, ngành trực tiếp giải đáp, định hướng. Không chỉ trực tiếp tháo gỡ từng “nút thắt” cùng các sở, ngành, lãnh đạo thành phố còn mở nhiều không gian và cơ chế mới, từ kênh tương tác trên Hue-S đến Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tuổi trẻ Huế tự tin biến hoài bão thành hành động thiết thực.

Trên trang Kinh tế, bài: “Khai thác đất nông nghiệp thích ứng với mùa lũ” phản ảnh thực tế sản xuất nông nghiệp tại vùng hạ lưu sông Bồ tại xã Quảng Điền giữa mùa mưa lũ. Bài viết phân tích bài toán lựa chọn cây trồng phù hợp như rau má ở vùng đất cao và sự thận trọng để đất nghỉ ở vùng thấp trũng nhằm hạn chế rủi ro do thiên tai gây ra.

Trang Kinh tế đáng chú ý có bài: "Khai thác đất nông nghiệp thích ứng với mùa lũ”.

Ở trang Giáo dục, nổi bật là bài: “Đưa thực tiễn nghề nghiệp vào giảng đường”. Bài viết nêu những điểm sáng trong công tác đổi mới đào tạo tại các trường thành viên Đại học Huế như Trường Đại học Y - Dược với mô hình bệnh nhân chuẩn, Trường Đại học Luật với các phiên tòa giả định, giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng thực hành và xử lý tình huống sát với thực tế công việc sau khi ra trường.

Trên trang Bạn đọc - Pháp luật, bài: “Vỉa hè thông thoáng, đô thị văn minh” ghi nhận sự ra quân quyết liệt, thường xuyên của lực lượng Công an TP. Huế từ khu vực trung tâm đến vùng ven trong việc chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, trật tự xây dựng dịp cuối năm, hướng tới giữ gìn hình ảnh đô thị du lịch văn minh, thân thiện.

Ngoài các vấn đề thời sự nổi bật trên, số báo 581 còn có các bài viết đáng chú ý trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục…

Kính giới thiệu đến quý bạn đọc!