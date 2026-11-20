Trên trang nhất, đáng chú ý bài “Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng: Phải bắt đầu từ đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành”. “Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở công nghệ, mà ở sự thiếu đồng bộ giữa con người, quy trình, dữ liệu và phương thức tổ chức thực hiện”. Đây là nhấn mạnh của đồng chí Trịnh Mạnh Linh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại Hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng thành phố do Văn phòng Thành ủy Huế tổ chức sáng 19/11.

Trang Thời sự-Chính trị, với bài “Đưa chuyển đổi số đến gần dân”. Nhà văn hóa số mở thêm kênh tiếp cận dịch vụ, giúp người dân làm quen công nghệ ngay tại khu dân cư. Qua hỗ trợ thủ tục hành chính, và hướng dẫn tiện ích số, mô hình góp phần đưa chính quyền số vào đời sống, tạo cơ hội phát triển kinh tế số.

Trang Kinh tế, có bài “Phát triển thành viên, nâng chất lượng hợp tác xã”. Bằng những giải pháp hỗ trợ thiết thực từ giải quyết việc làm, tạo sinh kế đến mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm, nhiều hợp tác xã trên địa bàn thành phố Huế đang khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc cho các thành viên. Hiệu quả của các mô hình này là động lực quan trọng để thu hút thêm thành viên, đổi mới quy trình sản xuất, qua đó nâng cao chất lượng và sức mạnh liên kết của kinh tế tập thể.

Trang 5 số báo 582

Trang Giáo dục, đáng chú ý bài “Hạnh phúc từ sự trưởng thành của học trò”. Bằng tình yêu thương, sự tận tụy và những sáng tạo trong giảng dạy, nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 năm nay, cô Võ Phương Quỳnh Ngân, giáo viên Trường Mầm non Vân Dương và thầy Hoàng Quốc Khánh, giáo viên Trường Tiểu học Quang Trung vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương là Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Trang Đời sống-Xã hội có bài “Hành trình gieo chữ và đưa công nghệ lên đại ngàn”. Hơn 20 năm gắn bó với bục giảng tại vùng cao Nam Đông, thầy giáo Đinh Như Huy (Trung tâm Giáp dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Khu vực 3) không chỉ kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động học sinh ra lớp, mà còn mở những lớp học xóa mù chữ đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào từng bài giảng cho học trò vùng cao.

Trang Bạn đọc với bài: “Xây dựng đô thị xanh từ phân loại rác tại nguồn”. Việc phân loại rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Huế đang được tích cực triển khai nhằm giảm áp lực cho khâu thu gom và xử lý, tăng cường tái sử dụng chất thải hữu cơ, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ ô nhiễm môi trường…

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