Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Tập trung hoàn thiện dữ liệu

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy đã báo cáo tình hình, tiến độ triển khai nhiệm vụ; những kết quả bước đầu đạt được cũng như các khó khăn, vướng mắc trong quá trình rà soát, cập nhật và truyền tải dữ liệu lên hệ thống của Trung ương.

Theo báo cáo, thành phố hiện là một trong những địa phương có kết quả triển khai tốt, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Toàn thành phố có 647 hồ sơ thuộc 4 khối ở cấp thành phố và cấp xã. Tính đến ngày 20/11/2026, tỷ lệ hồ sơ gửi đạt 80,3% theo yêu cầu.

Đáng chú ý, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026, Ban Tổ chức Thành ủy đã chủ động phát huy vai trò cơ quan đầu mối, tham mưu triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. UBND thành phố, trực tiếp là Sở Nội vụ, cùng HĐND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, đảng ủy các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực phối hợp, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ.

Đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy trao đổi tại buổi thăm.

Phạm vi rà soát trên địa bàn thành phố gồm 74 đầu mối trực thuộc với 650 đơn vị. Đến nay, thành phố cơ bản hoàn thành bước cập nhật dữ liệu khung danh mục, kết quả đề xuất chuẩn hóa, dữ liệu đầu vào và phương án biên chế của từng cơ quan, địa phương lên Cổng vị trí việc làm của Trung ương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn gặp một số khó khăn, nhất là khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện gấp; hệ thống phần mềm và đường truyền có thời điểm bị quá tải, xảy ra tình trạng ngắt kết nối, lỗi đồng bộ dữ liệu do số lượng người dùng truy cập lớn. Trong khi đó, nhiều nội dung cần được rà soát, đối chiếu, chỉnh sửa kỹ lưỡng để bảo đảm tính chính xác, thống nhất trước khi gửi cấp có thẩm quyền.

Phối hợp đồng bộ, bảo đảm tiến độ

Thay mặt Thường trực Thành ủy, đồng chí Trịnh Mạnh Linh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn bộ hệ thống chính trị tham gia triển khai công việc; đặc biệt là vai trò tham mưu, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy và sự phối hợp tích cực của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh trao đổi tại buổi thăm.

Đồng chí nhấn mạnh, theo Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị, việc hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế là nhiệm vụ có ý nghĩa nền tảng, quan trọng trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đây là đợt tổng rà soát có quy mô lớn, phạm vi sâu rộng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và trách nhiệm cao của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đã làm việc với cường độ cao trong nhiều ngày qua, kể cả ngoài giờ hành chính, ban đêm và ngày nghỉ, để bảo đảm tiến độ chung.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành ủy cũng chia sẻ với những khó khăn mà đội ngũ cán bộ đang gặp phải, nhất là tình trạng nghẽn đường truyền, quá tải hệ thống khi nhiều địa phương, đơn vị cùng lúc cập nhật khối lượng dữ liệu lớn lên hệ thống của Trung ương. Đây là khó khăn có thể dự báo trong quá trình triển khai trên diện rộng, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị phải bình tĩnh, kiên trì và chủ động tìm giải pháp tháo gỡ, không để những trở ngại về kỹ thuật làm ảnh hưởng đến quyết tâm và tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Qua đợt triển khai cũng rút ra bài học trong chuẩn bị hạ tầng số, bố trí đầu mối và tổ chức phối hợp giữa các khối, các cấp.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh động viên cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ rà soát vị trí việc làm, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Về nhiệm vụ thời gian tới, căn cứ Kế hoạch số 84-KH/BTCTW ngày 17/11/2026 của Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Trịnh Mạnh Linh đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục phát huy vai trò cơ quan đầu mối, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan triển khai đầy đủ các nội dung theo kế hoạch. Trong đó, tập trung nắm chắc kết quả sau đợt mở Cổng; tổng hợp chính xác số lượng đơn vị đã gửi, đã được phê duyệt và những đơn vị còn phải bổ sung; kịp thời hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu theo yêu cầu, đồng thời báo cáo Thường trực Thành ủy những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị đặc biệt quan tâm bảo đảm chất lượng dữ liệu, thực hiện rà soát, kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và thống nhất. Việc phân công nhiệm vụ phải cụ thể, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ sản phẩm; tuyệt đối không chủ quan, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Theo kế hoạch, trước ngày 25/11/2026 phải hoàn thành thẩm định phương án biên chế giai đoạn 2027-2031; trước ngày 30/11/2026 hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền. Đây là những mốc thời gian quan trọng, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Nhấn mạnh thời gian thực hiện còn lại không nhiều, khối lượng công việc lớn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bày tỏ tin tưởng Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; mong muốn mỗi một cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đồng hành, chung sức vì nhiệm vụ chính trị chung của thành phố.