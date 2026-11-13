  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 15/11/2026 18:32

Mời đón đọc Huế ngày nay số 578, phát hành ngày 16/11

HNN.VN - Cùng chung vui với đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân tại tổ dân phố 5 và 6 (phường Vỹ Dạ) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, mong muốn ngày nào cũng trở thành ngày 18/11 và ngày 24/11, ngày nào cũng vui tươi, phấn khởi, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhau trong cộng đồng.

Đón đọc Huế ngày nay số 575, phát hành ngày 12/11Mời đón đọc Huế ngày nay số 571, phát hành ngày 7/11Đón đọc Huế ngày nay số 569, phát hành ngày 5/11

 Trang nhất của số báo này

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Đình Trung biểu dương kết quả tổ dân phố 5 và 6 đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển đời sống văn hóa và thực hiện các phong trào thi đua năm 2026. Đồng chí nhấn mạnh, việc gắn Ngày hội với Ngày Văn hóa Việt Nam làm sâu sắc mối quan hệ giữa đoàn kết và văn hóa. Ở Huế, văn hóa còn được gìn giữ trong mỗi gia đình, dòng họ, khu dân cư, qua cách ứng xử thanh lịch, nghĩa tình. Xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh cũng góp phần phát huy bản sắc Huế.

Cũng là một trong những vấn đề thời sự đang được bạn đọc quan tâm, tác giả bài viết “Tổ chức lại không gian, tạo diện mạo mới cho đô thị” thông tin: Việc hình thành một trục đô thị có bản sắc kết nối trung tâm với sân bay Phú Bài, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất sau di dời, bổ sung trường học, công viên và bãi đỗ xe đang đặt ra yêu cầu mới trong tổ chức không gian đô thị Huế.

Theo đó, không gian trên toàn tuyến được định hướng theo hướng đa chức năng, thân thiện với người đi bộ và thích ứng với điều kiện tự nhiên. Các hạng mục được đề xuất gồm lối đi bộ liên tục, đường xe đạp, điểm nghỉ chân, trạm chờ xe buýt và không gian tiếp cận cho người khuyết tật. Để tạo nên diện mạo riêng, yêu cầu đặt ra không chỉ là sự đồng bộ về hạ tầng mà còn là cách tổ chức kiến trúc trên từng đoạn tuyến. Các công trình điểm nhấn, không gian công cộng, cây xanh cần đa dạng về hình khối, vật liệu và màu sắc, tránh lặp lại, đơn điệu. Ngôn ngữ kiến trúc phải thể hiện được bản sắc văn hóa Huế, tạo nên câu chuyện xuyên suốt hành trình từ sân bay vào trung tâm thành phố.

 Những thông tin được đăng tải trên trang Kinh tế

Trên trang 4, có bài viết đáng chú ý: “Gỡ nò sáo, trả lại không gian cho đầm phá”. Theo tác giả, xã Phú Vang có gần 1.500ha diện tích mặt nước, nhưng tình trạng nò sáo giăng cắm dày đặc, quây ví trái phép gây khó khăn cho công tác quản lý, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, dòng chảy tự nhiên và nguồn lợi thủy sản. Trước thực trạng này, địa phương đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm theo hướng triệt để, ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm để trả lại không gian thông thoáng cho đầm phá. Tuy nhiên, việc tháo dỡ nò sáo, ví rọ trái phép mới chỉ là bước đầu trong hành trình khôi phục lại nguyên trạng không gian mặt nước đầm phá. Để ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, bên cạnh sự vào cuộc thường xuyên của chính quyền, cần ý thức tự giác của mỗi người dân.

Bên cạnh đó, Huế ngày nay số này còn đăng tải những thông tin hấp dẫn khác, như: TP. Huế chuyển giao 3 bệnh viện tuyến dưới về các đơn vị y tế chuyên sâu; Thêm cơ hội hòa nhập cho người khuyết tật; Biến sở thích thành thu nhập; Siết chặt kiểm soát giao thông dịp cuối năm; Cảnh giác với nạn trộm cây mai cảnh…

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Huế ngày nay
 Từ khóa:
Đón đọcHuế ngày nayhằng ngày
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đón đọc Báo Huế ngày nay số 577, phát hành ngày 14/11

Trên trang Thời sự - Chính trị, nổi bật với bài viết “Động lực bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới” của Bộ đội Biên phòng thành phố Huế. Bên cạnh công tác huấn luyện và bảo vệ biên giới, bài viết ghi nhận những việc làm gần dân của cán bộ, chiến sĩ, từ giúp bà con gặt lúa chạy mưa đến tham gia ứng cứu và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đón đọc Báo Huế ngày nay số 577, phát hành ngày 14 11
Đón đọc Huế ngày nay số 576, phát hành ngày 13/11

Nổi bật trên trang 3 là bài “Bảo vệ nền tảng tư tưởng bằng trách nhiệm và hành động”. Trao đổi với Báo Huế ngày nay, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hoàng Khánh Hùng nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và vai trò của báo chí trong việc cung cấp thông tin chính xác. Ông cũng đề cập việc củng cố niềm tin của người dân thông qua giải quyết những vấn đề thiết thân.

Đón đọc Huế ngày nay số 576, phát hành ngày 13 11
Đón đọc Huế ngày nay số 574, phát hành ngày 11/11

Hoàn thiện thể chế phát triển công nghiệp văn hóa; nâng cao trách nhiệm cấp ủy trong lãnh đạo thu ngân sách; liên kết làm mới sản phẩm du lịch; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý văn bản hành chính… là những nội dung đáng chú ý trên Báo Huế ngày nay số 574, phát hành ngày 11/11.

Đón đọc Huế ngày nay số 574, phát hành ngày 11 11
Đón đọc Huế ngày nay số 573, phát hành ngày 10/11

Bên cạnh những thông tin thời sự từ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, số báo 573 tiếp tục mang đến bức tranh toàn cảnh về kinh tế - xã hội, văn hóa và đời sống trên địa bàn thành phố.

Đón đọc Huế ngày nay số 573, phát hành ngày 10 11

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top