Mời đón đọc Huế ngày nay số 578, phát hành ngày 16/11

Trang nhất của số báo này

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Đình Trung biểu dương kết quả tổ dân phố 5 và 6 đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển đời sống văn hóa và thực hiện các phong trào thi đua năm 2026. Đồng chí nhấn mạnh, việc gắn Ngày hội với Ngày Văn hóa Việt Nam làm sâu sắc mối quan hệ giữa đoàn kết và văn hóa. Ở Huế, văn hóa còn được gìn giữ trong mỗi gia đình, dòng họ, khu dân cư, qua cách ứng xử thanh lịch, nghĩa tình. Xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh cũng góp phần phát huy bản sắc Huế.

Cũng là một trong những vấn đề thời sự đang được bạn đọc quan tâm, tác giả bài viết “Tổ chức lại không gian, tạo diện mạo mới cho đô thị” thông tin: Việc hình thành một trục đô thị có bản sắc kết nối trung tâm với sân bay Phú Bài, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất sau di dời, bổ sung trường học, công viên và bãi đỗ xe đang đặt ra yêu cầu mới trong tổ chức không gian đô thị Huế.

Theo đó, không gian trên toàn tuyến được định hướng theo hướng đa chức năng, thân thiện với người đi bộ và thích ứng với điều kiện tự nhiên. Các hạng mục được đề xuất gồm lối đi bộ liên tục, đường xe đạp, điểm nghỉ chân, trạm chờ xe buýt và không gian tiếp cận cho người khuyết tật. Để tạo nên diện mạo riêng, yêu cầu đặt ra không chỉ là sự đồng bộ về hạ tầng mà còn là cách tổ chức kiến trúc trên từng đoạn tuyến. Các công trình điểm nhấn, không gian công cộng, cây xanh cần đa dạng về hình khối, vật liệu và màu sắc, tránh lặp lại, đơn điệu. Ngôn ngữ kiến trúc phải thể hiện được bản sắc văn hóa Huế, tạo nên câu chuyện xuyên suốt hành trình từ sân bay vào trung tâm thành phố.

Những thông tin được đăng tải trên trang Kinh tế

Trên trang 4, có bài viết đáng chú ý: “Gỡ nò sáo, trả lại không gian cho đầm phá”. Theo tác giả, xã Phú Vang có gần 1.500ha diện tích mặt nước, nhưng tình trạng nò sáo giăng cắm dày đặc, quây ví trái phép gây khó khăn cho công tác quản lý, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, dòng chảy tự nhiên và nguồn lợi thủy sản. Trước thực trạng này, địa phương đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm theo hướng triệt để, ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm để trả lại không gian thông thoáng cho đầm phá. Tuy nhiên, việc tháo dỡ nò sáo, ví rọ trái phép mới chỉ là bước đầu trong hành trình khôi phục lại nguyên trạng không gian mặt nước đầm phá. Để ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, bên cạnh sự vào cuộc thường xuyên của chính quyền, cần ý thức tự giác của mỗi người dân.

Bên cạnh đó, Huế ngày nay số này còn đăng tải những thông tin hấp dẫn khác, như: TP. Huế chuyển giao 3 bệnh viện tuyến dưới về các đơn vị y tế chuyên sâu; Thêm cơ hội hòa nhập cho người khuyết tật; Biến sở thích thành thu nhập; Siết chặt kiểm soát giao thông dịp cuối năm; Cảnh giác với nạn trộm cây mai cảnh…

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