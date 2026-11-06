Đón đọc Huế ngày nay số 575, phát hành ngày 12/11

Trên trang nhất, đáng chú ý có bài “Phát triển đảng viên, coi trọng chất lượng”. Đến đầu tháng 11/2026, nhiều địa phương thuộc Đảng bộ thành phố Huế hoàn thành, vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Dù vậy, một số nơi vẫn khó tạo nguồn.

Trang 5 số báo 575

“Dự báo phải cụ thể đến từng khu vực có nguy cơ thiên tai” là bài viết đáng quan tâm trên trang Thời sự-Chính trị. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh yêu cầu nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm, nhất là mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại những khu vực có nguy cơ cao.

Trang Kinh tế có bài viết nổi bật: “Cho thuê tài sản: Giải pháp linh hoạt để khai thác hiệu quả nhà, đất công dôi dư”. Đến cuối tháng 10/2026, toàn bộ 605 cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn thành phố Huế đã có phương án xử lý, trong đó 339 cơ sở đã hoàn thành. Bên cạnh bố trí lại công năng, cho thuê đang là một trong những hướng khai thác được các địa phương lựa chọn nhằm tạo nguồn thu, đáp ứng nhu cầu về mặt bằng kinh doanh, đồng thời hạn chế tình trạng tài sản công bỏ trống, xuống cấp.

Trang Văn hóa có bài “Xây dựng môi trường văn hóa ở vùng biên”. Sự phối hợp giữa bộ đội biên phòng thành phố Huế và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã góp phần xây dựng môi trường văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân khu vực biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Trang 6 số báo 575

Trang Đời sống-Xã hội có bài “Hành trình số đưa công nghệ đến gần người dân”. Không chỉ dừng lại ở việc cài đặt ứng dụng hay hướng dẫn thực hiện thủ tục trực tuyến, phong trào “Hành trình Số Cố đô” đang từng bước đưa kỹ năng số đến từng khu dân cư, hộ gia đình. Với sự đồng hành của đoàn viên, thanh niên và các lực lượng tại cơ sở, người dân có thêm cơ hội tiếp cận, sử dụng các tiện ích số trong đời sống hằng ngày.

Trang Bạn đọc-Pháp luật với bài: “Nhà cửa hư hỏng, người dân mong sớm an cư”. Những vết nứt trên tường nhà, nền đất sụt lún cùng nỗi lo mỗi khi hoạt động nổ mìn khai thác đá diễn ra đã trở thành nỗi bất an của nhiều hộ dân tại phường Phong Điền. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đang phối hợp với Công ty CP Xi măng Đồng Lâm triển khai các giải pháp tái định cư, hướng đến ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.

Bên cạnh những thông tin trên, Huế ngày nay số báo 575 còn đăng tải nhiều bài viết đáng chú ý khác như: “Chủ động nguồn, nâng cao chất lượng tuyển quân”, “Nâng tầm đặc sản biển Thuận An”, “Phát triển văn hóa đọc từ môi trường số”, “Người thợ cơ khí và ý tưởng bè phao ứng phó ngập lụt”… và các thông tin thời sự trong ngày.

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