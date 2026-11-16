Đón đọc Huế ngày nay đặc biệt Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), phát hành ngày 19/11

Ngày 24/11/2026 đánh dấu lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức chính thức trên phạm vi cả nước. Đây là dịp để mỗi người thêm trân trọng những giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc dân tộc, đồng thời nhìn nhận sâu sắc hơn vai trò của văn hóa trong đời sống và sự phát triển của đất nước.

Trang bìa của số báo đặc biệt này

Từ hành trình đấu tranh, dựng xây đất nước qua bài Từ quyết tâm bảo vệ Tổ quốc đến hành trình đấu tranh, xây dựng nước Việt Nam mới (Hoàng Khánh Hùng), Dấu thiêng trên đồi 131 (Phạm Hữu Thu) đến Sức mạnh từ cội nguồn (Hương Bình), Gần dân, tạo đồng thuận từ cơ sở (Gia Mẫn), bạn đọc sẽ gặp lại những giá trị tinh thần đã bồi đắp sức mạnh, ý chí và sự gắn kết của dân tộc Việt Nam.

Trong dòng chảy phát triển, văn hóa không chỉ là di sản cần gìn giữ mà còn là nguồn lực cho tương lai. Các bài Khơi thông thể chế để phát huy nguồn lực văn hóa (Đức Quang), Cơ hội cho công nghiệp văn hóa Huế (Nhật Minh), Huế có thể trở thành hình mẫu phát triển kinh tế di sản của Việt Nam (Hương Tuệ) và Dòng vốn cho quá trình chuyển đổi xanh (Hoàng Loan) góp thêm những góc nhìn về việc phát huy nguồn lực, hướng đến phát triển bền vững.

Bài trên trang 15 của số báo

Bạn đọc cũng sẽ tìm thấy những sắc màu văn hóa gần gũi qua Đánh thức tiếng chiêng đại ngàn (Lê Hà), Hình tượng người phụ nữ trong điêu khắc Điềm Phùng Thị (Công Bằng), Từ tri thức đến thực hành ẩm thực (Nguyễn Phước Hải Trung), Những hành trình kể chuyện văn hóa Huế (Hữu Phúc), Giữ mạch nguồn văn hóa từ nếp làng (Liên Minh), Giữ sợi zèng, giữ mạch văn hóa Cơ Tu (Đắc Hát).

Cùng với đó là những suy ngẫm từ Văn hóa Việt Nam, nhìn từ góc độ giáo dục đạo đức truyền thống (Nguyễn Việt), Chớ nghĩ rằng xưa là cổ hủ… (Hiền An) và tinh thần gắn kết cộng đồng trong Thể thao cộng đồng - “điểm đến” của sức mạnh đại đoàn kết (Hàn Đăng)…

Được trình bày với nhiều hình ảnh đẹp, kết hợp chiều sâu suy ngẫm với những câu chuyện gần gũi, Huế ngày nay số đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là lời mời bạn đọc cùng khám phá, trân trọng và tiếp nối những giá trị làm nên bản sắc quê hương.

Trân trọng giới thiệu!