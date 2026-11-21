Đây là dịp mà những người yêu thơ Haiku Cố đô tri ân những đóng góp của các thế hệ thầy cô giáo.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Bá Đức, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thơ Haiku Việt - Cố đô Huế nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam trong việc tôn vinh những đóng góp thầm lặng của các thế hệ thầy cô giáo. Với thông điệp tri ân những người đã âm thầm gieo chữ, vun trồng tri thức và thắp sáng ước mơ cho bao thế hệ học trò, buổi họp mặt cũng là dịp để các hội viên bày tỏ tình cảm, sự trân trọng đối với nghề giáo và truyền thống tôn sư trọng đạo.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và hội viên cùng tham gia những tiết mục văn nghệ chào mừng, tặng hoa tri ân những hội viên làm nghề giáo. Điểm nhấn là hoạt động giao lưu thơ ca, âm nhạc với nhiều sáng tác, phần trình diễn do chính các thành viên câu lạc bộ thể hiện. Những vần thơ, giai điệu được chia sẻ trong không gian gần gũi, tạo nên sự kết nối giữa những người cùng yêu thích văn chương và nghệ thuật.

Không chỉ xoay quanh chủ đề Ngày Nhà giáo Việt Nam, hoạt động giao lưu còn góp phần duy trì không khí sinh hoạt văn hóa, văn nghệ trong câu lạc bộ, khuyến khích hội viên sáng tác, chia sẻ và lan tỏa tình yêu thơ ca đến cộng đồng.

Câu lạc bộ Thơ Haiku Việt - Cố đô Huế là nơi quy tụ những người yêu thích thể thơ Haiku và văn hóa Nhật Bản. Thông qua các hoạt động sáng tác, sinh hoạt và giao lưu, câu lạc bộ góp phần giới thiệu thể thơ đặc trưng của Nhật Bản đến với công chúng, đồng thời thúc đẩy sự giao lưu văn hóa Việt - Nhật tại Huế.