Đón đọc Huế ngày nay số 576, phát hành ngày 13/11

Trang nhất Báo Huế ngày nay phát hành ngày 13/11.

Trên trang 2, bài viết "Đổi mới công tác tư tưởng từ cơ sở". Bài viết ghi nhận cách phường Phú Xuân kết hợp tuyên truyền trực tiếp với các kênh thông tin số, đồng thời nắm bắt những vấn đề người dân quan tâm ngay tại khu dân cư. Cùng trang, bài “Kiểm soát giá cả, ổn định thị trường cuối năm” đề cập việc theo dõi giá các mặt hàng thiết yếu và cân đối nguồn cung khi chỉ số giá tiêu dùng của Huế trong 10 tháng đầu năm tăng khoảng 5%.

Trên trang Kinh tế, bài “Tạo động lực cho ngành công nghiệp hỗ trợ bứt phá” đề cập cơ hội thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất và những điều kiện để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ở Huế tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Cùng trang, bài “Giúp phụ nữ chủ động quản lý tài chính” ghi nhận cách các tổ tiết kiệm và vay vốn giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn, phát triển sinh kế và duy trì thói quen tiết kiệm.

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Trang Y tế - Giáo dục với nhiều thông tin bổ ích giới thiệu cùng bạn đọc.

Bài “Chuyển giao kỹ thuật, nâng năng lực điều trị” trên trang 5 ghi nhận việc Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ ghép thận tại Cần Thơ và phẫu thuật bắc cầu động mạch vành tại Đà Nẵng. Qua chuyển giao kỹ thuật, các bệnh viện từng bước thực hiện được những ca điều trị phức tạp ngay tại địa phương. Cùng trang có bài “Đào tạo giáo viên mầm non trước yêu cầu đổi mới”.

Trên trang Đời sống - Xã hội, bài “Băng rú cát hái chè vằng” - câu chuyện theo chân những người hái chè len qua các lùm cây trên rú cát. Khi cắt dây chè, họ chừa lại phần gốc để cây tiếp tục sinh trưởng.

Ở trang Bạn đọc - Pháp luật, bài “Mưu sinh mùa biển động: Đừng đánh đổi sự an toàn lấy hải sản” ghi lại câu chuyện của ngư dân Phong Hải 1, phường Phong Quảng. Tôm cá nhiều, giá bán cao khiến một số ngư dân tranh thủ đánh bắt gần bờ, dù sóng lớn có thể gây nguy hiểm khi điều khiển xuồng, thả lưới và thu lưới.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!