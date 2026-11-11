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ClockThứ Năm, 12/11/2026 16:11

Cử tri phường Hương Trà kiến nghị các vấn đề về hạ tầng dân sinh, chế độ chính sách

HNN.VN - Ngày 12/11, Tổ Đại biểu số 2 HĐND thành phố khóa IX và Tổ Đại biểu số 2 HĐND phường Hương Trà khóa II tổ chức tiếp xúc cử tri phường Hương Trà. Tham dự buổi tiếp xúc có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn cùng các đại biểu Tổ số 2 HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương Trà.

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 Cử tri phường Hương Trà kiến nghị các vấn đề liên quan đến nâng cấp, đầu tư hạ tầng điện, đường giao thông đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị 

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu số 2 HĐND thành phố, đồng chí Hà Văn Tuấn thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ III, HĐND thành phố khóa IX; đồng thời báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố thời gian qua và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Cử tri phường Hương Trà kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chế độ chính sách đối với cán bộ bán chuyên trách nghỉ hưu sau thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đầu tư hạ tầng dân sinh; nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường giao thông đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Cử tri tiếp tục kiến nghị quan tâm xây dựng cổng làng theo hướng xã hội hóa, Nhà nước và Nhân dân cùng hỗ trợ, đóng góp; xem xét, đề xuất công nhận Di tích lịch sử đối với Đình làng Lại Bằng. Ngoài ra, một số cử tri phản ánh cơ quan chức năng cần sớm di dời trụ điện, đầu tư nâng cấp, mở rộng và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tại một số tuyến đường dân cư trọng điểm.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo UBND phường Hương Trà đã trao đổi, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời thông tin tiến độ, kết quả xử lý những vấn đề cử tri quan tâm. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của thành phố và các cơ quan chức năng được tiếp thu, ghi nhận để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo quy định.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri phường Hương Trà trong việc tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh những vấn đề thực tiễn tại cơ sở, đồng thời giải đáp, đề xuất hướng xử lý một số kiến nghị của cử tri vượt cấp thẩm quyền địa phương để sớm giải quyết theo nguyện vọng của người dân.

Đồng chí Hà Văn Tuấn cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục nghiên cứu để có các phương án, giải pháp giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh, đề xuất một cách hiệu quả, đúng quy định.

Tin, ảnh: Thương Nhân
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