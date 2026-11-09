  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 12/11/2026 16:30

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

HNN.VN - Từ 15h ngày 12/11, giá xăng dầu trong nước đồng loạt được điều chỉnh giảm mạnh. Trong đó, xăng E5RON92 giảm 1.499 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 1.311 đồng/lít; dầu diesel giảm 1.874 đồng/lít.

Giá xăng về sát 21.000 đồng/lítGiá xăng giảm hơn 1.800 đồng/lítGiá xăng, dầu tiếp tục giảmKéo dài thời hạn áp dụng ưu đãi thuế với mặt hàng xăng, dầu đến 30/9/2026

Sau điều chỉnh, giá hai mặt hàng xăng đều xuống dưới 20.000 đồng/lít.

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến được áp dụng như sau:

Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 1.499 đồng/lít, có giá bán tối đa 19.399 đồng/lít. Xăng E10RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, còn 19.845 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, dầu diesel 0.05S giảm 1.874 đồng/lít, xuống mức tối đa 26.822 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 2.263 đồng/kg, còn 19.742 đồng/kg.

Như vậy, sau điều chỉnh, giá hai mặt hàng xăng đều xuống dưới 20.000 đồng/lít. Đây là kỳ giảm giá thứ hai liên tiếp đối với các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 600 đồng/lít đối với xăng sinh học và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut. Dầu diesel không trích lập. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ bình ổn đối với các mặt hàng xăng dầu.

Phương Thảo
 Từ khóa:
xăng dầugiảmthị trườngcông thươngtài chính
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sức ép từ chiến lược mở rộng thị trường

Xuất khẩu bất ngờ suy yếu khiến kinh tế Trung Quốc khởi đầu quý 4-2026 không mấy thuận lợi. Khi nhu cầu nội địa còn thấp, doanh nghiệp nước này tìm đầu ra cho công suất dư thừa bằng cách mở rộng xuất khẩu và đầu tư ra nước ngoài, làm gia tăng cạnh tranh về giá tại Đông Nam Á và các thị trường mới nổi.

Sức ép từ chiến lược mở rộng thị trường
Đưa ý tưởng khởi nghiệp từ giảng đường ra thị trường

Từ những ý tưởng sáng tạo của sinh viên đến các kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) tại Đại học Huế (ĐHH) đang từng bước hình thành hệ sinh thái kết nối nhà trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Phóng viên báo Huế ngày nay có cuộc trao đổi với TS. Hoàng Kim Toản, Giám đốc Trung tâm KNĐMST - ĐHH về những kết quả bước đầu và định hướng phát triển hoạt động này.

Đưa ý tưởng khởi nghiệp từ giảng đường ra thị trường
Giá xăng về sát 21.000 đồng/lít

Chiều 5/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu. Đáng chú ý, giá xăng E5RON92 giảm hơn 2.300 đồng/lít, xuống còn 20.898 đồng/lít, mức thấp nhất trong nhiều kỳ điều hành gần đây.

Giá xăng về sát 21 000 đồng lít
Tăng chuyên viên, giảm cán bộ cấp phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội

Các điều chỉnh của Quyết định số 659-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tập trung chuyển đổi từ mô hình nhiều đầu mối nhỏ sang mặt bằng nhân sự đa nhiệm, giảm mạnh tỷ lệ cán bộ quản lý cấp phòng, tăng tỷ lệ chuyên viên; thay đổi căn bản mối quan hệ tổ chức-biên chế-ngân sách; chuẩn hóa hệ thống đào tạo cán bộ.

Tăng chuyên viên, giảm cán bộ cấp phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội
Khai thác thị trường đường dài: Đòn bẩy mới để tăng lượng khách quốc tế đến Việt Nam

Cán mốc 78% kế hoạch năm sau 10 tháng với 19,5 triệu lượt khách quốc tế, du lịch Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng tốt từ các thị trường xa. 2 tháng cuối năm, các địa phương, doanh nghiệp lữ hành không ngừng nỗ lực tái định hình sản phẩm, cá nhân hóa trải nghiệm để hiện thực hóa mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm 2026.

Khai thác thị trường đường dài Đòn bẩy mới để tăng lượng khách quốc tế đến Việt Nam

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top