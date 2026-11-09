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ClockThứ Năm, 12/11/2026 17:18

Trường Cao đẳng Huế tiếp nhận 94 lưu học sinh Lào đến học tập

HNN.VN - Chiều 12/11, Trường Cao đẳng Huế tổ chức tiếp nhận 17 lưu học sinh đến từ tỉnh Salavan (CHDCND Lào) sang học tập trong năm học 2026 - 2027, nâng tổng số lưu học sinh Lào được trường tiếp nhận từ đầu năm học đến nay lên 94 em.

Nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào tại HuếĐào tạo tiếng Việt gắn với học chuyên ngành cho lưu học sinh Lào

 Hai đơn vị tiến hành các thủ tục bàn giao, tiếp nhận hồ sơ lưu học sinh.

Trong số 17 lưu học sinh được tiếp nhận đợt này, có 2 em dự kiến theo học trình độ thạc sĩ và 15 em theo học trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục đại học sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng tiếng Việt.

Tại buổi tiếp nhận, Trường Cao đẳng Huế tiến hành các thủ tục bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn lưu học sinh ổn định nơi ở tại ký túc xá 16 Lâm Hoằng. Các lưu học sinh cũng được phổ biến những thông tin cần thiết về môi trường học tập, sinh hoạt nội trú và các quy định của trường, giúp sớm thích nghi với cuộc sống mới tại Huế.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, các lưu học sinh sẽ tham gia chương trình bồi dưỡng tiếng Việt tại Trường Cao đẳng Huế nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng ngôn ngữ cần thiết trước khi bước vào chương trình đào tạo chuyên ngành theo kế hoạch.

Từ tháng 10 đến nay, Trường Cao đẳng Huế đã tiếp nhận 94 lưu học sinh Lào trong năm học 2026 - 2027. Đây là kết quả tiếp nối quá trình hợp tác giáo dục, đào tạo giữa thành phố Huế và các địa phương của nước CHDCND Lào, đồng thời khẳng định vai trò của Trường Cao đẳng Huế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Trường Cao đẳng Huếtiếp nhậnlưu học sinh Lào
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