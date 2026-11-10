Đón đọc Huế ngày nay số 574, phát hành ngày 11/11

Trang Nhất số báo với các vấn đề thời sự.

Trên trang Nhất, bài “Đề nghị hoàn thiện tiêu chí xác định sản phẩm công nghiệp văn hóa” phản ánh ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách TP. Huế tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Từ thực tiễn các sản phẩm văn hóa đặc trưng của Huế, đại biểu nhấn mạnh cần lấy giá trị văn hóa làm tiêu chí cốt lõi, không đồng nhất giá trị văn hóa với doanh thu; đồng thời bảo đảm quyền lợi của nghệ nhân và cộng đồng nắm giữ di sản.

Cũng trên trang này, bài “Ứng phó mưa lũ, triều cường trên mọi địa bàn” phản ánh nỗ lực chủ động phòng tránh thiên tai từ vùng thấp trũng, ven sông, ven biển đến miền núi. Từ kê cao hàng hóa, gia cố lồng bè, chuẩn bị phương án sơ tán dân đến khẩn trương khắc phục sạt lở, thông tuyến đường… các địa phương và lực lượng chức năng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trang Thời sự - Chính trị, bài “Gắn trách nhiệm cấp ủy với từng nguồn thu” (trang 3) ghi nhận cách làm tại các xã Khe Tre, Hưng Lộc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Cùng trang này, bài “Đưa AI vào xử lý văn bản hành chính” giới thiệu giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ cán bộ tra cứu, phân tích và xử lý văn bản, góp phần giảm áp lực nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả điều hành.

Trang Kinh tế có bài “Tiếp sức cho người nuôi cá lồng trên sông Đại Giang”, phản ánh việc Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố đã giải ngân 300 triệu đồng cho 6 hộ vay vốn phát triển sản xuất, duy trì sinh kế. Ở trang Du lịch - Văn hóa, bài “Liên kết để tăng sức hút du lịch Cố đô” phân tích những giải pháp kích cầu, kết nối vận tải, lưu trú, lữ hành và các dịch vụ bổ trợ nhằm thu hút khách, kéo dài thời gian lưu trú.

Trang Đời sống - Xã hội giới thiệu câu chuyện “90 lần hiến máu cứu người” nói về ca sĩ, diễn viên Nguyễn Bảo Thành với gần 90 lần hiến máu và tiểu cầu. Với nghĩa cử cao đẹp này, anh đã góp phần cứu sống nhiều ca bệnh cấp cứu cần truyền máu khẩn cấp.

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