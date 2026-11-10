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Đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 98, phát hành ngày 12/11

HNN.VN - Huế ngày nay Cuối tuần số 98 mang đến những góc nhìn chuyên sâu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thể thao…

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 Phóng sự "Đội tàu tiên phong và hành trình mang rác về bờ” được lựa chọn giới thiệu ở trang Nhất của ấn phẩm này.

Trong đó, ở mục Góc nhìn trên trang 2 có bài: “Trên bến, dưới thuyền” & sinh kế của người dân” phân tích chủ trương thí điểm phố đi bộ đường Huỳnh Thúc Kháng kết hợp với dòng sông Đông Ba theo mô hình “trên bến, dưới thuyền”. Tác giả nhấn mạnh: Việc kết hợp giữa không gian văn hóa - thương mại, giải trí trên bờ và mặt nước nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân và mở ra sản phẩm du lịch đặc sắc cho không gian phố cổ Gia Hội, Bao Vinh.

Cũng trên trang này, mục Diễn đàn, bài: “Giữ rừng dương Thuận An là giữ tài sản cho tương lai” phản ánh định hướng của lãnh đạo TP. Huế trong việc ưu tiên bảo vệ dải rừng dương ven biển Thuận An để làm công viên công cộng thay vì bê tông hóa, đô thị hóa. Bài viết khẳng định giá trị của rừng phòng hộ, sinh thái và công tác bảo tồn cảnh quan tự nhiên lâu dài cho các thế hệ tương lai.

Mục Gặp gỡ (trang 3) tuần này giới thiệu đến bạn đọc nội dung cuộc trao đổi với nhà nghiên cứu Lê Tân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam. Ông chia sẻ về tiềm năng 1.700 món ăn Huế, những tiêu chí để định hình một nhà hàng mang đậm bản sắc truyền thống, cùng giải pháp liên kết chuỗi giá trị từ nghệ nhân, doanh nghiệp đến nhà nghiên cứu nhằm đưa Huế trở thành “Thành phố sáng tạo về ẩm thực của UNESCO”.

Nhân vật mục Gặp gỡ tuần này là nhà nghiên cứu Lê Tân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam.

Trên trang Kinh tế và Phát triển đáng chú ý có bài: “Tăng thu ngân sách cuối năm: Gỡ vướng, tìm dư địa”. Trước áp lực thu thêm khoảng 4.250 tỷ đồng trong hai tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu 17.600 tỷ đồng năm 2026, TP. Huế đang tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục đất đai, đôn đốc các dự án trọng điểm, chống thất thu thuế, thu hồi nợ đọng và rà soát dư địa tăng thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch - lĩnh vực đang có sự phục hồi mạnh mẽ.

Trang Văn hóa - Nghệ thuật nổi bật có bài: “Arieu Kahr: Lễ đoàn kết của đồng bào Pa Cô” khắc họa lễ hội lớn Arieu Kahr của đồng bào Pa Cô tại làng An Triêng (xã A Lưới 1, TP. Huế) - sự kiện thường diễn ra sau 7 đến 10 mùa rẫy. Lễ hội gắn liền với tục cải táng, tưởng nhớ tổ tiên nhưng có quy mô lớn, là dịp quy tụ các dòng họ, làng bản gần xa để thắt chặt tình đoàn kết, cùng nhau hóa giải những bất hòa trong đời sống, sinh hoạt và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Trang Phóng sự - Ghi chép tuần này giới thiệu bài viết: “Đội tàu tiên phong và hành trình mang rác về bờ” ghi nhận sự chuyển biến tích cực trong nhận thức bảo vệ môi trường biển của ngư dân Huế. Từ những hành động tự phát của các ngư dân như anh Trần Văn Cường, đến nay mô hình đã lan tỏa tới 150 tàu cá xa bờ thuộc các nghiệp đoàn Vinh Thanh, Thuận An, Phú Hải, Phú Thuận..., thu gom trung bình khoảng 70 tấn rác thải nhựa mang về bờ xử lý mỗi năm, góp phần giữ gìn đại dương xanh. Phóng sự này cũng được lựa chọn giới thiệu ở trang Nhất.

Bên cạnh đó, ấn phẩm còn đem đến nhiều bài viết chất lượng khác cùng các câu chuyện thể thao trong nước, góc ảnh Huế…

Kính giới thiệu đến quý bạn đọc!

Huế ngày nay Cuối tuần
 Từ khóa:
Đón đọcHuế ngày nay Cuối tuầnsố 98phát hành ngày 12/11
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