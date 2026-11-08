Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về hạ tầng đô thị, dân sinh

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Nguyễn Hiếu

Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Dương Nỗ, tham dự có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cùng các đại biểu Tổ đại biểu số 6 và đại diện lãnh đạo địa phương.

Đại diện Tổ đại biểu số 6 thông tin đến cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong 10 tháng đầu năm 2026; kết quả hoạt động của HĐND thành phố, dự kiến nội dung Kỳ họp thường lệ lần thứ 3 và tình hình giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Phấn khởi trước những kết quả thành phố đạt được, cử tri phường Dương Nỗ đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh. Trong đó, tập trung vào việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, trường học, hệ thống thoát nước và các công trình công cộng.

Đáng chú ý, cử tri kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư nâng cấp Trường THPT Phan Đăng Lưu, nhất là cơ sở vật chất, phòng học và khuôn viên trường nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của một trong những trường THPT chất lượng cao của thành phố. Cử tri cũng đề xuất chỉnh trang vỉa hè trước cổng trường, bố trí vạch dành cho người đi bộ và biển cảnh báo giao thông, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị sớm đầu tư xây dựng mới cầu Chợ Nọ do công trình hiện đã xuống cấp, trong khi khu vực có lưu lượng phương tiện qua lại lớn, nhất là vào các dịp diễn ra sự kiện.

Cử tri Tổ dân phố 5 kiến nghị hỗ trợ kinh phí nâng cấp, mở rộng các tuyến đường kiệt, xóm theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm; hoàn thiện khoảng 50m kè còn lại trên địa bàn. Một số vấn đề khác cũng được phản ánh như tình trạng dây điện, cáp viễn thông chằng chịt, nguy cơ mất an toàn; đầu tư đoạn đường nội đồng tại khu vực Quy Lai để bảo đảm việc đi lại của học sinh...

Cử tri phường Dương Nỗ nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Nguyễn Hiếu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Đối với kiến nghị về Trường THPT Phan Đăng Lưu, đồng chí đề nghị nghiên cứu phương án đầu tư mới, bảo đảm cơ sở vật chất đồng bộ, đáp ứng yêu cầu lâu dài. Việc chỉnh trang vỉa hè trước cổng trường cũng sẽ được UBND phường kiến nghị và Tổ đại biểu tổng hợp, đưa vào nội dung kiến nghị tại kỳ họp HĐND thành phố.

Về hạ tầng giao thông, kiến nghị xây dựng cầu Chợ Nọ địa phương cần làm văn bản báo cáo và Tổ đại biểu sẽ tổng hợp để đề xuất UBND thành phố xem xét. Đối với các tuyến đường kiệt có chiều rộng từ 3 - 5m, UBND phường cần cân đối, bố trí kinh phí ngân sách để đầu tư theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Bên cạnh đó, phần kè dài khoảng 50m tại Tổ dân phố 5 cũng cần được đưa vào kế hoạch đầu tư công của phường.

Liên quan đến hệ thống dây điện, cáp viễn thông, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị UBND phường rà soát, cung cấp các vị trí cụ thể để phối hợp với đơn vị điện lực và viễn thông xử lý.

Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri phường Hương An. Ảnh: Nam Anh

Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Hương An của Tổ đại biểu số 4, tham dự có UVTV Thành ủy, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Phan Quý Phương và các đại biểu HĐND thành phố.

Nhiều vấn đề dân sinh được cử tri phường Hương An phản ánh, kiến nghị, tập trung vào việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường. Đáng chú ý là tình trạng thiếu nắp cống, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ tại khu tái định cư Hương Sơ; nhiều tuyến đường, kiệt tại tổ dân phố Đông Sơn xuống cấp, đọng nước vào mùa mưa, hệ thống điện chiếu sáng còn hạn chế.

Cử tri cũng đề nghị mở rộng đường Tản Đà, xử lý bèo gây ô nhiễm môi trường và có phương án di dời các cơ sở xay xát ra khỏi khu dân cư. Bên cạnh đó là những kiến nghị liên quan đến đất đai, chế độ đối với người khuyết tật và bổ sung dụng cụ thể dục thể thao tại các công viên, khu vui chơi.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Tổ đại biểu HĐND thành phố ghi nhận, tiếp thu và tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Qua đó, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân trên địa bàn.

Tổ đại biểu số 6 HĐND thành phố gồm các đồng chí: Nguyễn Chí Quang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; Hoàng Trọng Bửu, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố; Hòa thượng Thích Huệ Phước, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố có buổi tiếp xúc cử tri phường An Cựu.

Tổ đại biểu số 6 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri phường An Cựu. Ảnh: Minh Hiền

Tại hội nghị, cử tri phường An Cựu phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, nhất là những bất cập về hạ tầng đô thị. Trong đó, đáng chú ý là tình trạng ngập úng tại một số khu vực, hệ thống thoát nước, mương thoát nước và xử lý nước thải chưa đáp ứng yêu cầu; những vướng mắc trong quản lý đất đai.

Cử tri cũng đề nghị quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống chiếu sáng công cộng, nhà văn hóa; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giải quyết các vấn đề phát sinh tại khu dân cư. Một số ý kiến bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương và cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục những bất cập, nhất là tình trạng ngập úng, thoát nước, nhằm bảo đảm sinh hoạt và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Cử tri phường An Cựu nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Minh Hiền

Trao đổi tại hội nghị, ông Lê Thăng Long, Phó Chủ tịch UBND phường An Cựu đã giải đáp, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời thông tin về hướng xử lý đối với các vấn đề cử tri phản ánh. Những kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Thay mặt Đoàn đại biểu HĐND thành phố, ông Nguyễn Chí Quang ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền, nhất là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Đoàn đại biểu HĐND thành phố tiếp thu, tổng hợp để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.