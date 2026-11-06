Đức khẩn cấp ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất

Theo Đài Phát thanh Deutschlandfunk (Đức), khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, một xe tải chở 23 tấn axit nitric bị lật trên đường Berliner Straße, gần nút giao Krefeld-Zentrum dẫn vào cao tốc A57, khiến axit rò rỉ từ bồn chứa.

Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương, phải nhập viện điều trị.

Lực lượng cứu hỏa triển khai phương tiện và thiết bị chuyên dụng tại hiện trường. Ảnh: DPA

Ngay sau sự cố, chính quyền thành phố kích hoạt còi báo động và gửi cảnh báo qua ứng dụng thông tin khẩn cấp NINA, yêu cầu người dân trong bán kính 1km quanh hiện trường lập tức vào nhà, đóng kín tất cả cửa, tắt hệ thống thông gió và điều hòa không khí để hạn chế nguy cơ tiếp xúc với hơi hóa chất.

Một số trường học và cơ sở chăm sóc trẻ phải đóng cửa. Cao tốc A57 bị phong tỏa, trong khi hoạt động đường sắt trên tuyến kết nối Krefeld và Duisburg tạm dừng hoặc điều chỉnh.

Khoảng 200 nhân viên ứng cứu, trong đó có các đội chuyên trách xử lý sự cố hóa chất. Chiếc xe tải chở một lượng lớn axit nitric nồng độ 65% và khoảng 10 tấn bị rò rỉ. Các lực lượng tập trung thu gom hóa chất tràn ra ngoài và bơm phần axit còn lại trong bồn chứa sang một xe chuyên dụng khác.

Đến chiều cùng ngày, cao tốc và tuyến đường sắt khai thông trở lại, chiếc xe tải gặp nạn được di dời khỏi hiện trường, công tác ứng cứu hoàn tất vào khoảng 18 giờ. Đáng chú ý, một phần axit nitric đã chảy theo hệ thống thoát nước mưa ra sông Rhine. Lượng hóa chất phát tán chưa được xác định, nhưng cơ quan chức năng nhận định nguồn nước sinh hoạt hiện chưa bị đe dọa trực tiếp.

Axit nitric có tính ăn mòn mạnh, được sử dụng rộng rãi trong sản xuất phân bón, thuốc nổ và nhiều ngành công nghiệp. Tiếp xúc trực tiếp hoặc hít phải hơi axit ở nồng độ cao có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho da, mắt và đường hô hấp.