Chuẩn bị từ sớm để ứng phó mưa lũ

Lực lượng công an tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản trong thời gian tránh trú mưa bão.

Bảo vệ tàu thuyền, tài sản

Tại công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đập Thảo Long, có nhiều xà lan, phương tiện và máy móc hoạt động phục vụ thi công. Trong điều kiện mùa mưa bão, nguy cơ mưa lớn, nước dâng, dòng chảy mạnh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của phương tiện và thiết bị. Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy, Phòng CSGT Công an TP. Huế đã phối hợp với nhà thầu, đơn vị thi công kiểm tra thực tế, nhắc nhở và yêu cầu xây dựng phương án di dời phương tiện đến nơi an toàn khi thời tiết diễn biến xấu.

Ông Cao Văn Mạnh, Chỉ huy trưởng công trình đập Thảo Long cho biết, đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng khảo sát khu vực tránh trú, xây dựng phương án cụ thể để chủ động ứng phó khi có cảnh báo mưa bão. Khi thời tiết diễn biến bất lợi, đơn vị sẽ dừng thi công, di chuyển xà lan, phương tiện, máy móc đến khu vực an toàn, bảo vệ tài sản.

Không chỉ tại đập Thảo Long, Thượng tá Lê Diệt, Đội trưởng Đội CSGT đường thủy, Phòng CSGT Công an thành phố cho biết, đơn vị đã lập danh sách các công trình, đơn vị thi công có phương tiện hoạt động trên đường thủy; đồng thời yêu cầu chủ phương tiện ký cam kết, xây dựng phương án đưa phương tiện về nơi tránh trú an toàn trước khi mưa bão xảy ra. Những khu vực có nguy cơ cao được tăng cường kiểm tra, nhắc nhở.

Tại Cảng cá Thuận An, việc cập nhật thông tin thời tiết, hướng dẫn tàu thuyền vào khu vực tránh trú an toàn được triển khai thường xuyên. Toàn thành phố hiện có khoảng 1.000 tàu thuyền đánh cá, công tác sắp xếp vị trí neo đậu, nhắc nhở chủ tàu bảo vệ phương tiện và tài sản được đặc biệt chú trọng.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Cảng cá Thuận An cho biết, đơn vị thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng thông báo tình hình thời tiết, hướng dẫn chủ tàu đưa phương tiện vào nơi tránh trú. Đồng thời kiểm tra, sắp xếp vị trí neo đậu, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố khi mưa bão.

Bên cạnh đó, Công an phường Thuận An còn chú trọng giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực cảng cá và các điểm neo đậu. Khi tàu thuyền vào nơi tránh trú, nhiều chủ phương tiện phải rời tàu trong thời gian dài, tiềm ẩn sinh nguy cơ bị trộm cắp tài sản.

Thiếu tá Lê Tiến Dương, Phó Trưởng Công an phường Thuận An cho biết, đơn vị đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu, dân quân tự vệ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tổ chức tuần tra; tuyên truyền, phát tờ rơi cảnh báo nguy cơ trộm cắp, nhắc nhở chủ tàu chủ động bảo quản tài sản, không để vật dụng có giá trị trên tàu khi không có người trông coi. Hoạt động này góp phần bảo vệ tài sản của ngư dân, vừa giúp người dân yên tâm tránh trú khi mưa bão xảy ra.

Sẵn sàng trong mọi tình huống

Bên cạnh công tác phòng ngừa, Công an thành phố cũng chuẩn bị lực lượng, phương tiện và rèn luyện kỹ năng, sẵn sàng ứng phó khi mưa lũ xảy ra. Trong đó, việc nâng cao khả năng cơ động, điều khiển phương tiện thủy và xử lý các tình huống cứu nạn, cứu hộ là yêu cầu quan trọng.

Để đáp ứng nhiệm vụ, Công an thành phố tổ chức các lớp đào tạo lái xuồng máy cho gần 100 cán bộ, chiến sĩ. Qua tập huấn, học viên được trang bị kiến thức pháp luật về quản lý phương tiện thủy, kỹ năng vận hành, bảo quản, bảo dưỡng, khắc phục sự cố và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình làm nhiệm vụ. Kết thúc khóa đào tạo, các học viên được kiểm tra và cấp chứng chỉ lái xuồng máy, góp phần nâng cao khả năng cơ động, tiếp cận những khu vực ngập lụt, chia cắt khi cần thiết.

Đối với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đường sông, Đại úy Lê Viết Quốc Vũ, Phó Đội trưởng cho biết, đơn vị luôn duy trì công tác huấn luyện, chú trọng kỹ năng sử dụng trang thiết bị cứu nạn, cứu hộ dưới nước, qua đó rèn luyện thể lực và nâng cao khả năng xử lý tình huống cho cán bộ, chiến sĩ. Trước khi vào mùa mưa bão năm nay, cán bộ, chiến sĩ được thực hành các tình huống cứu người đuối nước, phương tiện trôi dạt nhằm nâng cao khả năng phối hợp, xử lý sự cố trong điều kiện dòng chảy phức tạp.

Không chỉ lực lượng chuyên trách, Công an TP. Huế còn chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó thiên tai cho lực lượng công an tại 40 xã, phường. Thông qua các hoạt động tập huấn do Cục Y tế - Bộ Công an phối hợp tổ chức, cán bộ, chiến sĩ được hướng dẫn nhận biết nguy cơ, xử lý các tình huống sự cố môi trường, bão lũ, sạt lở; thực hành kỹ năng phối hợp hỗ trợ người dân sơ tán, cấp cứu và bảo đảm an toàn khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Đây là sự chuẩn bị cần thiết đối với lực lượng trực tiếp bám địa bàn, giúp chủ động triển khai các phương án ứng phó, kịp thời hỗ trợ Nhân dân khi thiên tai xảy ra.