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ClockThứ Ba, 10/11/2026 18:30

Tuyên truyền phòng, chống mua bán người trong học sinh, sinh viên

HNN.VN - Từ ngày 8 - 10/11, Văn phòng Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố, Đại học Huế và các trường đại học trực thuộc, các phường, xã biên giới tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống mua bán người năm 2026.

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Ban tổ chức trao tặng quà cho các học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Công an TP. Huế

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Đại học Huế và các trường đại học trực thuộc; đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế; lãnh đạo, chỉ huy các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP. Huế, Công an các phường, xã liên quan cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và hơn 1.500 sinh viên đến từ các trường Đại học Y - Dược, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế, Đại học Sư phạm và Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Ban tổ chức tập trung phổ biến những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người; hướng dẫn nhận diện các dấu hiệu bất thường trong tuyển dụng lao động, môi giới việc làm, kết bạn và giao lưu trên mạng xã hội. Đồng thời, trang bị kỹ năng tự bảo vệ, cách xử lý khi phát hiện nguy cơ bị mua bán và hướng dẫn cung cấp thông tin, tố giác hành vi vi phạm đến cơ quan chức năng.

Hiện, các đối tượng mua bán người thường lợi dụng mạng xã hội, nền tảng trực tuyến mời chào như “việc nhẹ, lương cao”, tuyển dụng lao động ở nước ngoài với thu nhập hấp dẫn hay môi giới kết hôn với người nước ngoài. Sau khi đưa nạn nhân vào bẫy, các đối tượng có thể ép buộc lao động, bóc lột tình dục, đưa vào các cơ sở kinh doanh karaoke, massage... Trong đó, học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên là nhóm có nguy cơ cao bị các đối tượng nhắm đến do còn thiếu kinh nghiệm sống, kỹ năng nhận diện và xử lý những tình huống có dấu hiệu lừa đảo, dụ dỗ trên không gian mạng.

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 60 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng, cho các học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếtuyên truyềnphòng chốngmua bán người
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