Nhiều trường cho học sinh nghỉ học do mưa lũ

Mùa mưa lũ, trường học ở vùng thấp trũng thường bị ngập úng. Ảnh minh họa.

Trước diễn biến bất lợi của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường trên địa bàn thành phố đã thông báo cho học sinh một số trường ở khu vực bị ảnh hưởng nghỉ học trong ngày 10/11 để bảo đảm an toàn.

Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 10/11, có 37 trường cho học sinh nghỉ học. Trong đó, phường Hương Trà có 7 trường; xã Hưng Lộc 1 trường; xã Lộc An 6 trường; xã Long Quảng và xã Khe Tre mỗi địa phương 3 trường; xã Nam Đông 4 trường. Tại khu vực miền núi A Lưới, xã A Lưới 1 có 4 trường, A Lưới 2 có 2 trường, A Lưới 4 có 5 trường và A Lưới 5 có 2 trường cho học sinh nghỉ học.

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, các trường sẽ tiếp tục theo dõi sát thời tiết, chủ động phương án tổ chức dạy học, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.