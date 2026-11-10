Cảnh giác sạt lở, trực gác phân luồng đường

Triều cường dâng ở khu vực TDP Thai Dương Hạ, phường Thuận An.

Ngập đường, đi lại khó khăn

Tại tổ dân phố (TDP) Thai Dương Hạ, phường Thuận An, mưa lớn kết hợp gió mạnh, sóng biển và triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường chính trong khu dân cư bị ngập cục bộ. Có thời điểm, mực nước ngập khoảng 0,3-0,5m, gây khó khăn cho việc đi lại, nhất là vào giờ học sinh đến trường và người dân đi làm.

Theo người dân, tình trạng ngập đã diễn ra khoảng 3-4 năm. Ngay cả mùa hè, khi xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc triều cường, nước vẫn tràn vào đường dân sinh.

Ông Đào Duy Thái, người dân TDP Thai Dương Hạ cho biết, trước đây, nước có hướng thoát ra phía phá Tam Giang rồi theo dòng chảy ra biển. Tuy nhiên, sau khi một số công trình hạ tầng, trong đó có cầu vượt cửa biển, được xây dựng, việc tiêu thoát nước tại khu vực có sự thay đổi. Khi triều cường dâng, nước không thoát kịp mà tràn vào khu dân cư.

Nước ngập sâu ảnh hưởng đến việc đi lại.

Cùng chung nỗi lo, ông Đặng Thận, người dân TDP Thai Dương Hạ cho biết, trước đây khu vực có tuyến kè và đập tràn để nước thoát qua phá Tam Giang rồi ra biển. Sau khi các công trình cầu, đường được xây dựng, một số vị trí cao hơn, khiến nước triều không thoát theo hướng cũ mà dồn vào đường dân sinh.

Theo ông Thận, khu vực này có hơn 200 hộ dân. Mỗi năm, khu vực có khoảng 5-7 đợt ngập, thậm chí nhiều hơn khi có mưa lớn, áp thấp nhiệt đới hoặc triều cường. Nước dâng khiến phương tiện khó lưu thông, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân. “Ảnh hưởng lớn nhất là việc đi lại của người dân, nhất là các cháu học sinh tiểu học. Chúng tôi mong cấp trên quan tâm nâng cấp đoạn đường để bà con đi lại thuận lợi hơn”, ông Thận kiến nghị.

Người dân cũng kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra hướng thoát nước, hiện trạng cầu, kè và cao độ mặt đường để xác định nguyên nhân, có phương án nâng cấp đường hoặc bổ sung hệ thống thoát nước phù hợp.

Sạt lở ở bờ biển TDP An Hải, phường Thuận An diễn biến phức tạp trong năm nay.

Sạt lở bờ biển diễn biến nhanh hơn

Tại TDP An Hải, phường Thuận An, sóng biển kết hợp triều cường dâng cao đã gây sạt lở bờ biển với chiều dài khoảng 100m, có vị trí xâm thực sâu vào đất liền khoảng 20m. Sóng lớn liên tục đánh vào bờ, cuốn trôi đất, cây cối và làm thu hẹp diện tích đất ven biển.

Người dân cho biết, biển xâm thực qua nhiều năm, nhưng đợt này sạt lở nghiêm trọng hơn. Những đợt sóng lớn liên tiếp khoét sâu vào bờ, làm sạt lở đất và thu hẹp bãi bồi. Ông Mai Chánh Trung, người dân TDP An Hải cho hay, ngoài sóng lớn và triều cường, “gió chướng” thổi mạnh trong những ngày qua khiến sóng biển dồn vào bờ, tác động trực tiếp đến khu vực ven biển. Nước biển liên tục đánh vào bờ, cuốn đất và cây cối, làm tình trạng sạt lở diễn biến nhanh hơn. Người dân lo ngại nếu gió chướng tiếp tục kéo dài, kết hợp với mưa bão và triều cường, bờ biển sẽ còn bị khoét sâu. Ông mong muốn chính quyền sớm khảo sát, có giải pháp gia cố, xây dựng kè hoặc công trình chắn sóng để bảo vệ bờ biển.

Ông Hồ Văn Thiệt một người dân bộc bạch: Nhiều năm qua, khu vực chưa xảy ra sạt lở nghiêm trọng như hiện nay. Sóng biển liên tục khoét sâu, làm sạt lở đất dù người dân đã chủ động tìm cách gia cố bằng vật liệu sẵn có.

Sạt lở "ăn" vào bờ biển ở TDP An Hải khoảng 20m.

Trước thực trạng này, ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An thông tin, khu vực bờ biển An Hải xảy ra sạt lở với chiều dài gần 100m. Ngay sau đó, phường đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với quân sự và biên phòng thường xuyên theo dõi, túc trực tại khu vực bị ảnh hưởng để kịp thời nắm bắt diễn biến, báo cáo thành phố xin ý kiến chỉ đạo.

Địa phương bố trí lực lượng cảnh báo, yêu cầu người dân không đến gần khu vực nguy hiểm; đồng thời chuẩn bị phương án di dời nếu sạt lở diễn biến phức tạp. Hiện vị trí sạt lở cách khu dân cư gần 200m, chưa ảnh hưởng trực tiếp đến nơi ở của người dân.

UBND phường Thuận An kiến nghị thành phố quan tâm bố trí kinh phí đầu tư hệ thống kè kiên cố nhằm hạn chế sạt lở, bảo vệ bờ biển và khu vực dân cư. Đối với tình trạng ngập tại Thai Dương Hạ, địa phương sẽ phối hợp kiểm tra đường sá, hệ thống thoát nước để đề xuất phương án xử lý.

Khắc phục sạt lở tại một số điểm thuộc Quốc lộ 49.

Thông tuyến các điểm bị bồi lấp

Theo Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế, đợt mưa lớn diễn ra trong những ngày qua làm xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở và hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến Quốc lộ (QL) 49, QL 1, Đường tránh Huế và đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây). Đơn vị này đã xử lý thông xe tại các điểm ách tắc, bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến.

Cụ thể, trên tuyến QL 49, qua địa bàn các xã vùng A Lưới, lượng đất đá sạt lở ta luy dương ước tính gần 1.000 m3 tại 10 vị trí khác nhau. Sạt lở tại các vị trí Km56+400 và đoạn Km61+100 - Km61+400 đã khiến giao thông ách tắc từ 22 giờ ngày 9/11. Ngay trong đêm, lực lượng quản lý đường bộ đã huy động tối đa nhân lực và phương tiện máy móc xử lý. Đến 7 giờ ngày 10/11, các điểm tắc nghẽn này đã được xử lý, thông tuyến trở lại, đảm bảo thông xe an toàn.

Nhiều tuyến đường bị sạt lở.

Tuyến đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây), nước lũ dâng gây ngập từ 20 - 40 cm tại các đoạn Km345+400 - Km345+850 và Km343+400 - 650T trong nhiều giờ. Đợt mưa lũ cũng làm đất đá tràn xuống mặt đường với khối lượng lớn (khoảng 1.290 m3), gây sạt lở ta luy dương tại 2 vị trí, sạt lở 7m ta luy âm tại Km381+285P và làm hư hỏng, bồi lấp nhiều hệ thống cống thoát nước. Đến ngày 10/11, nước trên tuyến đã rút hoàn toàn.

Đối với tuyến QL1 và đường tránh Huế, ghi nhận thiệt hại hư hỏng 3 bộ biển báo giao thông, đổ gãy cây xanh, hư hỏng 1 cầu (mố M0 cầu Khải Định tại Km19+645) và 2 cống thoát nước dọc tuyến.

Nhằm ứng phó kịp thời với nguy cơ sạt lở tiếp diễn, ông Nguyễn Văn Nỷ, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các Hạt Quản lý đường bộ triển khai hệ thống rào chắn, biển cảnh báo tại các khu vực xung yếu, nguy hiểm. Đồng thời, các đơn vị duy trì lực lượng trực gác 24/24 giờ để phân luồng, dọn dẹp mặt đường, bảo đảm thông xe một vệt nhanh chóng và an toàn cho người dân và phương tiện.

