  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya giải cứu 151 người di cư ngoài khơi

ClockThứ Ba, 10/11/2026 15:21
Ngày 9/11, Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya đã giải cứu 151 người di cư trên một chiếc thuyền cao su ngoài khơi thành phố Sirte, tại miền bắc Libya.

Kêu gọi đẩy nhanh tiến trình chính trị tại Libya29 người Bangladesh được giải cứu sau 10 ngày lênh đênh trên Địa Trung HảiAi Cập hồi hương hơn 1.300 công dân từ Libya

Libya tiếp tục là điểm trung chuyển của nhiều người di cư trên hành trình vượt Địa Trung Hải để đến châu Âu. (Ảnh: Tân Hoa Xã) 

Theo báo chí địa phương Al-Sa'a 24 và kênh truyền hình Al-Masar, chiến dịch cứu hộ được tiến hành vào buổi sáng, tại khu vực cách thành phố Sirte khoảng 80 hải lý, tương đương 148km, về phía đông bắc.

Những người được giải cứu gồm 122 công dân Bangladesh, 12 công dân Ai Cập, 9 công dân Eritrea, 4 công dân Sudan, 2 công dân Chad và 2 công dân Benin.

Lực lượng bảo vệ bờ biển tham gia chiến dịch thuộc quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh quân đội Libya do ông Khalifa Haftar đứng đầu, lực lượng đang kiểm soát khu vực miền đông Libya.

Vụ giải cứu diễn ra sau một loạt tai nạn tàu thuyền chở người di cư trên Địa Trung Hải trong những ngày gần đây. Đáng chú ý, theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), hai vụ đắm thuyền xảy ra riêng biệt ngoài khơi đảo Crete (Hy Lạp), liên quan đến các thuyền khởi hành từ miền đông Libya, đã khiến ít nhất 22 người di cư thiệt mạng.

Kể từ khi chính quyền của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi sụp đổ năm 2011, Libya vẫn là một trong những điểm trung chuyển chính của người di cư tìm cách đến châu Âu qua Địa Trung Hải. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi tiếp tục đối mặt với những chia rẽ chính trị kéo dài, tình hình an ninh bất ổn và hoạt động của các mạng lưới buôn lậu người di cư.

https://nhandan.vn/luc-luong-bao-ve-bo-bien-libya-giai-cuu-151-nguoi-di-cu-ngoai-khoi-post1001448.html?gidzl=fBR4TKnpHc2cgyrrGcb5RgogpdrVRK4-uwgOB0bf5phZgvvw3puIQk7yp7vOEaLfiFNDUpJTzheYI7DBOW

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Lực lượngbảo vệbờ biểnLibya
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao nhận thức phòng, chống xâm hại trẻ em

Chiều 7/11, tại Trường THPT Dân tộc nội trú thành phố, Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố phối hợp với Đoàn Luật sư thành phố tổ chức chương trình “Phiên tòa giả định” với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em - Nói không với hành vi xâm hại tình dục trẻ em”.

Nâng cao nhận thức phòng, chống xâm hại trẻ em
Bảo vệ dữ liệu, bảo đảm an ninh và khơi thông nguồn lực số

Tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Chính phủ trình Quốc hội xem xét dự thảo Luật An ninh dữ liệu. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi, Phó Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) về những vấn đề liên quan đạo luật này.

Bảo vệ dữ liệu, bảo đảm an ninh và khơi thông nguồn lực số
Siết chặt công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

Hiện nay, trên địa bàn TP. Huế có 24 dự án khai thác khoáng sản chưa hoàn thành thủ tục đóng cửa mỏ. Trong đó, có 12 trường hợp đã bị xử phạt hành chính do chậm nộp hồ sơ. Trước tình hình này, cơ quan chức năng đang siết chặt công tác bảo vệ môi trường đối với các hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản trên địa bàn.

Siết chặt công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản
Bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ El Nino bất thường

Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng triển khai các biện pháp nhằm hỗ trợ và bảo vệ những cộng đồng dễ bị tổn thương trước nguy cơ El Nino đạt cường độ mạnh chưa từng thấy.

Bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ El Nino bất thường

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top