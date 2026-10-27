Đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 96, phát hành ngày 29/10

Trang Nhất của ấn phẩm này giới thiệu cụm chuyên đề về thu hút đầu tư.

Trong đó, ở mục Diễn đàn trên trang 2 có bài: “Xây dựng chính quyền thân thiện từ những việc nhỏ” ghi nhận sự thay đổi tích cực từ việc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Cựu vừa đưa vào hoạt động mô hình “Không gian chờ thân thiện - Phục vụ tận tâm”. Khi người dân đến thực hiện các thủ tục tại đây sẽ được mời cà phê, nước, bánh kẹo miễn phí và đặc biệt là thẻ báo rung thông báo đến lượt giao dịch, giúp người dân thoải mái, chủ động nghỉ ngơi trong lúc chờ. Tác giả nhấn mạnh: Việc xây dựng một chính quyền thân thiện phải bắt đầu từ sự lắng nghe, thấu hiểu và chủ động hỗ trợ từ những việc nhỏ nhất. Tuy nhiên, sự thân thiện cần phải đi đôi với cam kết rõ ràng về chất lượng, tiến độ và tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính để tạo nên một nền hành chính phục vụ hiệu quả.

Mục Gặp gỡ (trang 3) tuần này giới thiệu đến bạn đọc nội dung cuộc trao đổi với GS.TS Trần Đăng Hòa, Phó Giám đốc Đại học Huế, xoay quanh chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao như AI, vi mạch bán dẫn, tự động hóa, công nghệ số. Qua đó, làm rõ vai trò của Đại học Huế trong lộ trình nâng cấp thành Đại học Quốc gia, chủ động bắt nhịp nhu cầu tuyển dụng của các tập đoàn công nghệ lớn và tăng sức hút đầu tư FDI cho khu vực miền Trung.

Nhân vật ở mục Gặp gỡ tuần này là GS.TS Trần Đăng Hòa, Phó Giám đốc Đại học Huế.

Trên trang Văn hóa - Nghệ thuật, đáng chú ý có bài: “Giữ nét chữ xưa” phản ánh về không gian Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ 1 diễn ra tại di tích Cơ Mật Viện - Tam Tòa (Huế). Đồng thời kể về niềm đam mê, tâm huyết trao truyền nét đẹp thư họa truyền thống của các thế hệ nghệ nhân - từ những người cao tuổi cho đến các bạn trẻ say mê từng nét bút lông.

Trang Phóng sự - Ghi chép tuần này giới thiệu bài viết: “Bám rừng theo mùa mật” phản ánh sự chân thực về cuộc sống của những người nuôi ong du mục tại các rừng keo thuộc vùng núi Dương Hòa, Phú Bài. Đằng sau những giọt mật ngọt thu hoạch được là nỗi niềm xa quê biền biệt, áp lực chi phí chăm sóc đắt đỏ và vô vàn rủi ro từ thiên tai, mưa lũ rình rập có thể cuốn trôi toàn bộ tài sản tích góp sau nhiều năm.

Bên cạnh đó, ấn phẩm còn đem đến nhiều bài viết chất lượng cùng các câu chuyện thể thao trong nước, vấn đề an ninh năng lượng khu vực châu Á, góc ảnh Huế về nhịp lao động của những ngư dân vùng biển Phú Vinh sau những ngày biển động…

Kính giới thiệu đến quý bạn đọc!