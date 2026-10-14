Đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 94, phát hành ngày 15/10

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số này

Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 được Quốc hội thông qua ngày 24/8/2026, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, tạo nhiều thay đổi trong tổ chức và phát triển đô thị. Điểm mới đầu tiên là tăng quyền chủ động cho chính quyền đô thị. Luật xác lập nguyên tắc phân quyền gắn với thẩm quyền, trách nhiệm, nguồn lực, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Qua đó, chính quyền có thêm cơ sở chủ động lựa chọn giải pháp phù hợp với từng không gian và giai đoạn phát triển.

Với TP. Huế, một đô thị di sản, sinh thái và đa trung tâm, những quy định mới tạo thêm cơ sở để thành phố cụ thể hóa định hướng quy hoạch trong giai đoạn sắp tới. Theo tác giả, Huế đổi mới phải đi cùng bảo tồn. Kinh thành, sông Hương, các không gian cảnh quan, hệ sinh thái đầm phá và vùng ven biển không chỉ là đối tượng bảo vệ mà còn là nền tảng của mô hình phát triển. Vì vậy, phát triển các cực mới cần hướng tới giảm áp lực về giao thông, xây dựng và dịch vụ lên khu vực lõi, đồng thời bảo đảm không gian sinh thái và cảnh quan được duy trì trong quá trình đô thị hóa.

Thông tin trên trang ba của số này

Theo dòng thời sự này, tác giả Lê Thọ có bài viết “Vận dụng cơ chế, phát huy nguồn lực đô thị di sản”. Thông tin cho phóng viên của Huế ngày nay Cuối tuần, bà Nguyễn Thị Sửu, TUV, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố, cho biết: Luật Phát triển đô thị mở ra những công cụ quản trị linh hoạt hơn, chứ không phải gói ưu đãi tự động áp dụng cho mọi thành phố. Huế cần xác định rõ cơ chế nào áp dụng trực tiếp, cơ chế nào cần hướng dẫn hoặc quyết định mở rộng phạm vi áp dụng.

Bên cạnh những nội dung trên, Huế ngày nay Cuối tuần số 91 còn đăng tải nhiều nội dung hấp dẫn khác, như: Tiếp lửa (Hy Khả); Xuất khẩu tại chỗ (Kim Oanh); Những thanh âm chữa lành (Hải Băng); Mùa cá ngát về bờ (Mai Huế); Hồi sinh những không gian văn hóa (Nhật Minh); Nguyễn Thùy Trang - Một tâm hồn xanh giữa văn chương (NV Phùng Văn Khai); Gỡ bẫy lưới, giữ lối về cho chim di cư (Hoàng Triều); Xuống Cố đô (Thư Uyển); Bức tường cách âm (Hoài Thanh); Bóng đá Huế & “cánh cửa” phía trước (Hàn Đăng)…