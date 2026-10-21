Đón đọc Huế ngày nay số 557, phát hành ngày 22/10

Trang 2 số báo 557

Báo Huế ngày nay số 557 phát hành thứ Năm, ngày 22/10 đăng tải nhiều bài viết và thông tin thời sự về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… đáng quan tâm.

Trên trang nhất, đáng chú ý bài “Đọc lại báo Huế ngày nay”. Theo tác giả, đã hơn 4 năm tác giả không còn được đọc thường xuyên Báo Thừa Thiên Huế (nay là báo Huế ngày nay). Năm 2025, nhờ sự khuyến khích của nhà báo Trương Diên Thống, Phó Tổng Biên tập báo Huế ngày nay, tôi có bài đăng trên số Tết Ất Tỵ và được tòa soạn tặng một ấn phẩm. Từ đó đến nay, đã hơn 19 tháng, muốn đọc báo, tôi phải căng mắt nhìn vào màn hình điện thoại thông minh, khá mệt.

Trang Thời sự-Chính trị, với bài “Sinh hoạt chi bộ sau giờ làm”. Tại phường Hương Trà, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ vào buổi tối tạo điều kiện để đảng viên làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và ngành dịch vụ thuận tiện tham gia. Cùng với bố trí thời gian phù hợp, các chi bộ chú trọng thảo luận những vấn đề cụ thể ở khu dân cư, phát huy trách nhiệm đảng viên và hướng đến nâng cao chất lượng sinh hoạt.

Trang Kinh tế, có bài: Đưa nông sản lên “chợ số”. Thay vì phụ thuộc vào thương lái, nhiều nông sản ở Huế đã tự tin đưa nông sản lên các nền tảng số, giúp nâng cao giá trị hàng hóa, đồng thời đưa nông sản địa phương vươn xa.

Trang Y tế-Du lịch có bài “Tiêm PRP: Những điều người bệnh đau cơ xương khớp cần biết”. PRP có thể áp dụng cho những bệnh lý nào? Có phải ai đau cơ xương khớp cũng có thể thực hiện? Hiệu quả của phương pháp này đến đâu và duy trì trong bao lâu?... Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về phương pháp này, Huế ngày nay đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Hoàng Thanh Vân, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp-Nội tiết-Cơ xương khớp, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.

Trang 3 số báo 557

Trang Đời sống-Xã hội có bài “An cư từ chính sách nghĩa tình”. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng di chứng chất độc hóa học vẫn đè nặng lên nhiều gia đình, nhất là ở vùng đất A Lưới và khu vực sân bay A So trước đây. Với Chương trình “Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học”, TP. Huế đang góp phần cải thiện điều kiện sống cho những gia đình chịu nhiều thiệt thòi.

Trang Bạn đọc với bài “Chuyển đổi xanh, phát triển bền vững”. Trong bối cảnh chuyển đổi xanh đang trở thành xu hướng tất yếu của ngành công nghiệp, việc đổi mới công nghệ, tối ưu hóa tài nguyên và giảm phát thải ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp. Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Công ty cổ phần Xi măng Đồng Lâm không ngừng đầu tư, cải tiến công nghệ, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, gắn với trách nhiệm môi trường và cộng đồng.

Bên cạnh những thông tin trên, Huế ngày nay số báo 557 còn đăng tải nhiều bài viết đáng chú ý khác như: “Đọc lại báo Huế ngày nay”, “Đầu tư đồng bộ nguồn và lưới điện”, “Giữ không gian lưu trú không khói thuốc”, “Tiếp sức cho nạn nhân da cam”… và các thông tin thời sự trong ngày. Trong đó, có thông tin Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!