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Đón đọc Huế ngày nay số 553, phát hành ngày 17/10

HNN.VN - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI sẽ được bắt đầu vào ngày 17/10. Tại kỳ họp này, cử tri TP. Huế kỳ vọng gửi gắm, kiến nghị những vấn đề cấp thiết, như: đường giao thông xuống cấp, sạt lở bờ sông, chính sách người có công và chế độ cho lực lượng ở cơ sở được xem xét, giải quyết thấu đáo.

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 Trang nhất Huế ngày nay số 553

Bên cạnh đó, các kiến nghị về phát triển Đại học Huế, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế, chính sách sát thực tiễn. Từ tiếng nói của người dân, bài viết làm rõ kỳ vọng đối với các quyết sách tại nghị trường, đồng thời nhấn mạnh vai trò của đại biểu Quốc hội trong việc phản ánh kiến nghị chính đáng, thúc đẩy tháo gỡ vướng mắc và giám sát quá trình thực hiện.

Trên trang 3, điểm nhấn là bài viết Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2026) với tiêu đề: “Tham mưu trúng, đôn đốc sâu, đồng hành cùng phát triển”. Theo đó, trước yêu cầu mới, Văn phòng Thành ủy Huế đã kịp thời nhận diện vấn đề, đề xuất giải pháp, kết nối và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, nâng cao chất lượng tham mưu, góp phần chuyển chủ trương của cấp ủy thành hành động cụ thể, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành. Phát huy truyền thống 96 năm, Văn phòng Thành ủy Huế tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng năng lực phân tích và điều phối. Trọng tâm là nắm tình hình, phát hiện sớm vấn đề, tham mưu đúng giải pháp, kết nối trách nhiệm và theo dõi thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo nền tảng để thành phố Huế phát triển bền vững.

Những thông tin được đăng tải trên trang sáu 

Trên trang 6, đáng chú ý có bài viết “Chỉnh trang chợ Cầu Hai, mở thêm dư địa phát triển du lịch”. Theo tác giả, từ một khu chợ có nhiều hạng mục xuống cấp, chợ Cầu Hai (xã Phú Lộc) đang được chỉnh trang theo hướng khang trang, sạch đẹp,  tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của hơn 330 tiểu thương và nhu cầu mua sắm của người dân. Dự án chỉnh trang chợ Cầu Hai không chỉ giải quyết những bất cập trong hoạt động mua bán hằng ngày của hơn 330 tiểu thương và người dân khu vực phía nam thành phố, mà còn hướng đến việc gắn chợ truyền thống với phát triển kinh tế, nhất là du lịch. Đây có thể là điểm cộng để chợ Cầu Hai trên hành trình khám phá vùng đất Phú Lộc.

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay số 553 còn đăng tải nhiều thông tin quan trọng khác, gồm: Khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa trong thời đại số; Cân bằng giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế; Từ giảng đường đến “phòng hòa giải”; Đừng để con trẻ gánh những rạn vỡ…

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