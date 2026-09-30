Đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 92, phát hành ngày 1/10

Ở bài viết này, tác giả nhìn nhận: Nếu như ở Việt Nam lĩnh vực điện ảnh, thiết kế, âm nhạc… đã có thành phố triển khai thì ẩm thực vẫn chưa có thành phố nào đủ tiềm năng để theo đuổi. Nếu thành công, Huế sẽ là thành phố đầu tiên của Việt Nam tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN) ở lĩnh vực ẩm thực. Việc lựa chọn ẩm thực làm lĩnh vực tham gia UCCN không đơn thuần dựa trên những thế mạnh sẵn có, mà còn thể hiện rõ bản sắc của Huế trong đời sống văn hóa, kinh tế - xã hội, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của thành phố. Vậy Huế cần làm gì để sớm thành công trên con đường này? Bài viết đề cập đến một số đề xuất thiết thực của các chuyên gia uy tín.

Trang 3 số cuối tuần 92

“Sự cộng sinh bắt buộc”, bài viết của tác giả Đình Nam trên trang Diễn đàn là sự khẳng định cho một cuộc chuyển dịch toàn diện từ tư duy "cấp phép" sang "phục vụ", biến mối quan hệ giữa thành phố và doanh nghiệp thành sự cộng sinh bắt buộc. Để Huế bứt phá trở thành đô thị trực thuộc Trung ương xanh, di sản và hiện đại, lãnh đạo thành phố cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, với quan điểm “nơi thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của thành phố”. Ưu tiên sàng lọc chất lượng đầu tư theo hướng tăng trưởng xanh, hỗ trợ phát triển DN số và đột phá phương thức hợp tác công - tư trong nhiều lĩnh vực mới.

Tiếp nối mạch này, trang 3 Gặp gỡ cuối tuần có nội dung trao đổi giữa phóng viên Văn Minh với của ông Đỗ Thái Dương, Giám đốc Dự án LEC Group tại khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô với chủ đề: “Để logistics Huế trở thành điểm nối của khu vực”, với quan điểm: “Chúng ta không nên chỉ quan tâm đến việc xây thêm kho bãi hay tăng sản lượng hàng hóa mà phải hướng tới tối ưu hóa vận tải, giảm quãng đường rỗng, giảm chi phí và từng bước ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, logistics xanh”.

Trang Văn học Nghệ thuật tuần này, mời quý độc giả đến với 2 bài viết của tác giả Phan Quốc Vinh: “Để bảo tàng không là nơi “cất giữ quá khứ”, và bài của tác giả Võ Quê giới thiệu gương mặt thơ Phan Trung Thành với tựa đề: “Từ phồn hoa đô thị về bên phá Tam Giang”.

Đem những trải nghiệm thú vị từ đất nước cờ hoa trở về Huế, Phan Quốc Vinh cho rằng, Huế có quá nhiều câu chuyện để kể, từ cung đình, kiến trúc, mỹ thuật, lịch sử, khảo cổ, văn hóa dân gian đến đời sống đô thị. Điều cần thay đổi mạnh hơn chính là cách kể những câu chuyện ấy bằng những bảo tàng số. Hãy để bảo tàng bước ra khỏi không gian của mình để trở thành một “bảo tàng di động” gần gũi, hấp dẫn hơn.

Huế ngày nay Cuối tuần số 92 còn có nhiều bài viết hấp dẫn khác, phản ánh khá đa dạng cuộc sống ở những góc nhìn khác nhau: “Chiến lược cho kinh tế lòng hồ” (Kim Oanh); “Nora kể chuyện Huế” (Lê Minh); “Kính lão đắc thọ” (Nguyên Thu); “Phục hồi rừng - không thể “chỉ là lời nói suông” (Hoàng Khang); “Thăm cố cung Bắc Kinh” (Nguyễn Khoa Diệu Hà), “Tìm chỗ đứng cho Sambo” (Hàn Đăng), “Gió đổi chiều” (Hoài Thanh)…