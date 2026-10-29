Đón đọc Huế ngày nay số 565, phát hành ngày 31/10

Trang Nhất số báo 565

Trên trang nhất, đáng chú ý có bài “Thực hiện Nghị quyết 57: Đẩy nhanh giải ngân, nâng cao hiệu quả thực hiện”. Theo đó, sáng 30/10, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP. Huế tổ chức phiên họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trong quý III năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm nay.

Trang Thời sự-Chính trị, với bài “Từ mái nhà mới đến cơ hội vươn lên”. Huy động hơn 830 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, trao quà và tạo sinh kế cho các hộ khó khăn, phường Kim Trà đang cụ thể hóa phong trào thi đua “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2026 bằng những việc làm thiết thực.

Trang 4 số báo 565

Trang Kinh tế, có bài “Lấy hóa đơn khi mua hàng: Thói quen nhỏ, quyền lợi lớn”. Hóa đơn giúp người mua có căn cứ bảo vệ quyền lợi khi phát sinh tranh chấp, góp phần minh bạch hoạt động kinh doanh. Để việc lấy hóa đơn trở thành thói quen, cùng với tuyên truyền cho người dân, cơ quan thuế cần đẩy mạnh kiểm tra việc lập, cung cấp hóa đơn cho khách hàng tại các cơ sở kinh doanh.

Trang Giáo dục có bài “Tuyển sinh lớp 10: Giảm áp lực thi cử, mở rộng cơ hội học tập”. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông, trong đó đề xuất giảm số môn thi tuyển sinh lớp 10 từ 3 xuống còn 2 môn toán và ngữ văn. Tại Huế, đầu năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT đã triển khai chủ trương về phương án chỉ tổ chức thi tuyển ở một số trường, các trường còn lại thực hiện xét tuyển. Xung quanh những thay đổi này, phóng viên Báo Huế ngày nay đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT.

Trang Đời sống-Xã hội có bài “Nối những vòng tay”. Với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, việc nhận được sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần từ cộng đồng là nguồn động viên lớn giúp các em có thêm nghị lực, niềm tin để vượt khó trên hành trình trưởng thành. Để mang đến những hỗ trợ thiết thực ấy, gần 30 năm qua, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Huế đã bền bỉ kết nối với các cơ quan, đơn vị tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm để chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trang Bạn đọc-Pháp luật với bài: “Điều chỉnh phân luồng, giảm áp lực giao thông”. Trước những bất cập trong quá trình tổ chức giao thông tại một số tuyến đường, nút giao, TP. Huế đang tập trung rà soát, điều chỉnh phương án phân luồng, bổ sung điểm đỗ xe và xử lý các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bên cạnh những thông tin trên, Huế ngày nay số báo 565 còn đăng tải nhiều bài viết đáng chú ý khác như: “Khơi đậy ý chí tự lực, mở hướng thoát nghèo bền vững”, “Học nghề để bắt đầu lại”, “Những bữa sáng yêu thương”, “Bảo đảm hàng hóa thiết yếu mùa mưa lũ”… và các thông tin thời sự trong ngày.

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