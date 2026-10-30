Đón đọc Huế ngày nay số 569, phát hành ngày 5/11

Trên trang nhất, đáng chú ý có bài “Đưa nghị quyết vào cuộc sống, gắn với trách nhiệm thực hiện”. Sáng 4/11, HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ Tư, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 17 nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành và phát triển trong giai đoạn mới.

Trang 4 số báo 569

Trang Thời sự-Chính trị nổi bật có bài “Lắng nghe hiến kế, để phát triển”. Ý tưởng xây dựng bãi đỗ xe nổi trên sông An Cựu, phát triển không gian du lịch xanh, yên bình quanh Kinh thành và hai bờ sông Hương, mở rộng trục giao thông phía nam… là những hiến kế, đề xuất được người dân gửi đến nền tảng “Hiến kế” trên Hue-S trong những ngày qua. Đây là kênh tiếp nhận ý tưởng, giải pháp từ người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và những người yêu Huế giúp chính quyền lắng nghe, xem xét và phản hồi những sáng kiến đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Trang Kinh tế, có bài “Động lực mới cho điện mặt trời mái nhà”. Điện mặt trời mái nhà giúp hộ gia đình chủ động nguồn điện, giảm chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu và những băn khoăn về hiệu quả sử dụng vẫn là rào cản khiến người dân còn e ngại khi đầu tư.

Trang Văn hóa có bài “Để trí tuệ và bản sắc trở thành sức mạnh phát triển Huế”. Một thành phố giàu di sản chưa hẳn đã có nền kinh tế di sản mạnh; hay một sản phẩm nổi tiếng chưa chắc đem lại thu nhập tương xứng cho người làm ra nó. Khoảng cách ấy nằm ở năng lực chuyển hóa giá trị văn hóa, tri thức và sáng tạo thành tài sản được nhận diện, quản trị, bảo vệ và khai thác hiệu quả. Kế hoạch số 574/KH-UBND ngày 13/10/2026 của UBND thành phố Huế đặt ra một hướng giải quyết đáng chú ý cho yêu cầu phát triển này.

Trang 6 số báo 569

Trang Đời sống-Xã hội có bài “Theo con nước ở vùng cao”. Tranh thủ những lúc nông nhàn, người Tà Ôi xuống sông, lội suối bắt cá để cải thiện bữa ăn và có thêm thu nhập. Từ những dòng nước quen thuộc, họ không chỉ tìm được nguồn thực phẩm cho gia đình mà còn duy trì những kinh nghiệm đánh bắt gắn với đời sống cư dân vùng cao.

Trang Bạn đọc-Pháp luật với bài: “Bù lún mặt đường tại Dự án Chợ Mai-Tân Mỹ”. Dự án đường Chợ Mai-Tân Mỹ có tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam sông Hương làm chủ đầu tư. Vì nhiều lý do, công trình phải bù lún mặt đường khi chưa nghiệm thu và bàn giao cho đơn vị quản lý.

Bên cạnh những thông tin trên, Huế ngày nay số báo 569 còn đăng tải nhiều bài viết đáng chú ý khác như: “Quy hoạch lại nghĩa trang, dành thêm đất cho người sống”, “Đưa câu chuyện nhà vườn lên mạng xã hội”, “Yêu Huế từ tà áo dài”, “Hành trình vượt qua bệnh tật”… và các thông tin thời sự trong ngày.

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