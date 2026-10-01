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ClockThứ Sáu, 02/10/2026 18:09

Mời đón đọc Huế ngày nay số 541, phát hành ngày 3/10

HNN.VN - Nổi bật trên trang nhất Báo Huế ngày nay thông tin, TP. Huế vừa có buổi làm việc với Tập đoàn Xuân Thiện về đề xuất đầu tư tổ hợp công nghiệp, đô thị, du lịch, dịch vụ, cảng biển và năng lượng tại KKT Chân Mây - Lăng Cô.

Đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 92, phát hành ngày 1/10 Đón đọc Huế ngày nay số 539, phát hành ngày 1/10Mời đón đọc Huế ngày nay số 536, phát hành ngày 28/9Mời đón đọc Huế ngày nay số 534, phát hành ngày 25/9

 

 Trên trang nhất Báo Huế ngày nay ra ngày 3/10

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 138.200 tỷ đồng, tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp cho khoảng 15.000 lao động. Thành phố khẳng định đồng hành với nhà đầu tư, đồng thời yêu cầu rà soát quy hoạch, xác định rõ lộ trình và thứ tự ưu tiên đầu tư; chú trọng bảo vệ môi trường, bảo đảm sinh kế và lợi ích chính đáng của người dân.

Trang Kinh tế đáng chú ý với “Huế cần thêm không gian cho nước”, đặt vấn đề quy hoạch đô thị phải tính đến không gian chứa, dẫn và thoát nước, bảo vệ vùng trũng, hồ điều hòa và hành lang thoát lũ. Cùng trang, bài “Dương Nỗ phát triển nông nghiệp, làng nghề gắn với du lịch” giới thiệu hướng nâng giá trị hoa giấy Thanh Tiên, tranh làng Sình và các sản phẩm đặc trưng thông qua du lịch trải nghiệm.

Trang Du lịch - Y tế có bài “Kết nối, tăng thêm tour, tuyến đến Huế”, từ chuyến khảo sát của các doanh nghiệp lữ hành tại Bao La và phá Tam Giang, đặt yêu cầu xây dựng thêm sản phẩm để kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách. Bài “Kết nối dữ liệu, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản” cho thấy việc liên thông dữ liệu giúp giảm thủ tục và hỗ trợ theo dõi sức khỏe bà mẹ, trẻ em tốt hơn.

Trang Đời sống - Xã hội với nhiều câu chuyện thú vị thu hút bạn đọc. 

Trang Đời sống - Xã hội giới thiệu ẩm thực Huế qua góc nhìn bạn bè quốc tế, từ bún bò, các món bánh ở chợ Đông Ba đến bánh xèo cá kình làng Chuồn, qua đó cho thấy ẩm thực là một kênh quảng bá văn hóa và hình ảnh Huế.

Trang Bạn đọc - Pháp luật cảnh báo thủ đoạn livestream bán trai/ngọc theo kiểu “thử vận may”, sử dụng các bình luận “trúng lớn”, hình ảnh chuyển tiền để tạo lòng tin, trong khi người mua khó xác minh danh tính và thông tin người bán. Đây là hình thức giao dịch tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo trên mạng.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Huế ngày nay
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Huế ngày nayphát hànhngày 3/10
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