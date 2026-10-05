Đón đọc Huế ngày nay số 545, phát hành ngày 8/10

Trang Thời sự-Chính trị với 2 bài liên quan đến chuyển đổi số; trong đó đáng chú ý là bài “Một cuộc chuyển mình từ bên trong”. Chuyển đổi số đối với báo chí hôm nay không còn là câu chuyện có làm hay không, mà là làm như thế nào để thích ứng với môi trường truyền thông biến đổi từng ngày. Với Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế, yêu cầu ấy càng cấp thiết khi cơ quan vừa phải ổn định tổ chức sau hợp nhất, vừa bảo đảm dòng thông tin liên tục, vừa kiến tạo mô hình phát triển mới. Trong bối cảnh đó, Kế hoạch “Phát triển nội dung, phân phối đa nền tảng và chuyển đổi số toàn diện Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế giai đoạn 2026-2030”, ban hành cuối tháng 9/2026, không chỉ là một kế hoạch về công nghệ, mà trước hết là quyết tâm đổi mới tư duy, phương thức quản trị và cách làm báo trong kỷ nguyên số.

Trang Kinh tế có bài “Từ sản xuất nông sản đến làm kinh tế nông nghiệp”. Thành phố Huế đã có những vùng sản xuất hàng hóa, những hợp tác xã, sản phẩm OCOP và nhiều mô hình liên kết. Nhưng vì sao nông nghiệp vẫn chưa hình thành được những ngành hàng đủ lớn? Cõ lẽ câu trả lời không chỉ nằm ở việc trồng cây gì, nuôi con gì, mà ở cách nhìn sản phẩm sau khi rời ruộng, vườn, ao hồ và cánh rừng.

Trang 3 số báo 545

Trang Giáo dục-Văn hóa có bài “Tăng đãi ngộ, mở rộng nguồn nhân lực chất lượng cao”. Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phát phát triển giáo dục và đào tạo đặt yêu cầu thu hút, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài; qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tại thành phố Huế, chủ trương này đang được cụ thể hóa bằng những chính sách thu hút người có trình độ cao từ bên ngoài, tạo điều kiện để đội ngũ hiện có phát huy năng lực.

Trang Đời sống-Xã hội có bài “Giúp người dân an, bớt nỗi lo”. Với những gia đình có nhà ở xuống cấp, mùa mưa bão đến gần là thêm một nỗi lo. Từ đầu năm đến nay, Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế đã phối hợp với các địa phương, kết nối nguồn lực để xây dựng và bàn giao 5 căn nhà cho các hộ khó khăn, trong đó có những gia đình ngư dân sống ở vùng ven biển.

Trang Bạn đọc-Pháp luật với bài “Dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn: Tháo gỡ khó khăn về mặt bằng và vật liệu xây dựng”. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, vật liệu xây dựng nhằm đẩy nhanh tiến độ Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông đoạn Cam Lộ-La Sơn.

Bên cạnh những thông tin trên, Huế ngày nay số 545 còn đăng tải nhiều bài viết đáng chú ý khác như: “Bội thực” với phim AI, “Đưa chính sách đến gần người dân qua mạng xã hội”… và các thông tin thời sự trong ngày. Trong đó, đáng chú ý là tiến độ giải ngân đầu tư công, xử lý các dự án chậm tiến độ và mục tiêu tăng trưởng 2 con số tiếp tục là những vấn đề được báo chí quan tâm tại buổi họp báo thường kỳ quý III/2026 được UBND TP. Huế tổ chức vào chiều 7/10.

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