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Đón đọc Huế ngày nay số 563, phát hành ngày 29/10

HNN.VN - Báo Huế ngày nay số 563 phát hành thứ Năm, ngày 29/10 đăng tải nhiều bài viết và thông tin thời sự về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… đáng quan tâm.

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Trên trang nhất, đáng chú ý có bài “Tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực phát triển”. Tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2026 diễn ra sáng 28/10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ngành quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho những dự án nhà ở, khu đô thị, khu du lịch quy mô lớn; rút ngắn thời gian xử lý thủ tục đối với các dự án đầu tư mới, nhất là công trình hạ tầng trọng điểm. Việc xử lý tài sản công dôi dư, triển khai các dự án nhà ở xã hội và công trình trọng điểm cần được đẩy nhanh, tránh để vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Trang 5 số báo 563 

Trang Thời sự-Chính trị, với bài “Phần mềm hợp pháp, chuyển đổi số bền vững”. Từ môi trường học đường đến hoạt động phát triển các giải pháp số, việc sử dụng phần mềm có bản quyền, tuân thủ các điều kiện cấp phép đang được chú trọng tại Huế, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và hạn chế rủi ro trong ứng dụng công nghệ.

Trang Kinh tế, có bài “Nâng tầm kinh tế tập thể từ liên kết sản xuất”. Liên minh hợp tác xã TP. Huế đang đẩy mạnh các hoạt động liên kết từ việc củng cố tổ chức, phát triển thành viên đến nâng cao năng lực sản xuất và kết nối thị trường. Qua đó, các sản phẩm địa phương có thêm cơ hội tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại, mở rộng đầu ra và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Trang Y tế-Giáo dục có bài “Phòng, chống sốt xuất huyết từ mỗi gia đình”. Trước diễn biến phức tạp khi sốt xuất huyết Dengue có xu hướng gia tăng tại TP. Huế, ngành y tế đang triển khai nhiều giải pháp giám sát, xử lý ca bệnh, kiểm soát muỗi truyền bệnh và đẩy mạnh truyền thông tại cộng đồng. Bên cạnh nỗ lực của ngành y tế, sự chủ động phòng bệnh của mỗi gia đình có vai trò quan trọng trong việc hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Trang Đời sống-Xã hội có bài “Mở rộng bao phủ, bảo đảm quyền lợi”. Với mục tiêu mở rộng diện bao phủ, bảo về quyền lợi người tham gia và nâng cao hiệu quả quản lý các quỹ bảo hiểm, Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy Huế đề ra định hướng quan trọng cho công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2026-2030.

Trang Bạn đọc với bài: Chặn xe “độ, chế” từ cơ sở. Việc tự ý thay đổi kết cấu, công suất, đặc tính kỹ thuật của phương tiện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện cho hành vi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Trước thực trạng này, Công an TP. Huế tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tại các cơ sở kinh doanh, sửa chữa phương tiện.

Bên cạnh những thông tin trên, Huế ngày nay số báo 563 còn đăng tải nhiều bài viết đáng chú ý khác như: “Đưa tiếng Trung vào trường phổ thông”, “Lương hưu của lao động tự do"… và các thông tin thời sự trong ngày.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Huế ngày nay
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